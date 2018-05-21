Из-за глобального потепления вымрет 50% животных на Земле

Группа климатологов из Англии Австралии на днях опубликовала доклад о возможном риске исчезновения многих видов животных и насекомых из-за глобального потепления. Повышение температуры всего на 1,5−2 градуса может серьезно сказаться на популяции.

Численность видов растений может сократиться на 8%, насекомых — на 6%, а позвоночных на 4%, прогнозируют ученые.

Ученые провели исследование, в котором они оценили риск, который нанесет увеличение температуры популяциям растений, животных и насекомых. Оказалось, что повышение средней температуры на Земле на 1,5 градуса вместо двух существенно снизит смертность.

Если температура на Земле поднимется на три градуса, мы можем потерять почти половину живых видов планеты. При таких условиях существенно снизиться популяция насекомых, что нанесет большой урон экосистеме.

Это исследование ученые начали, чтобы показать, что даже 0,5 градуса может навредить экосистеме планеты. Так как температура на Земле постепенно повышается, мы уже можем наблюдать сокращение популяций насекомый.

В основном страдают насекомые-опылители, которые особенно нужны как для жизни растений, так и людей. Климатологам, по мнению авторов, поэтому стоит сосредоточиться на поддержании увеличения среднего уровня температуры на уровне 1,5 градуса Цельсия.