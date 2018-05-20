Ещё
Японские ученые хотят соединить Землю и Луну в одну экосистему
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Японские ученые хотят соединить Землю и Луну в одну экосистему 

Свободная пресса 2 часа назад
Ученые из Японии соединят Землю и Луну в одну экосистему для «развития космической экономики». Инженеры Страны восходящего солнца намерены использовать новый механизм для дальнейшей колонизации других планет. Первым этапом станет развитие инфраструктуры на Луне. Предполагается, что с помощью лунных ресурсов будет улучшена работа в космической сфере и достигнуто увеличение области жизни человека. Для этого необходимо объединить Луну и Землю в единую экосистему. В результате будет создана новая космическая экономика, основанная на космической инфраструктуре.
С этой целью японские ученые отправят на Луну ряд миссий, которые займутся подготовкой роверов, применяющих воду на объекте, а также для размещения промышленной платформы в целях благоприятного развития колонии на Луне.
«Основой экспедиции стану роверы, созданные из углеродного волокна. В них поместят приборы для сбора материалов и изучения поверхности земного спутника», — цитирует ученых Vladtime.ru.
Таким образом мечты людей о жизни вне Земли могут стать реальностью.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что уже через год на Луне будет организована связь 4G. Об этом заявил один из крупнейших сотовых операторов мира Vodafone. Для этой цели уже создана вся необходимая инфраструктура. Доставят ее в ходе базирующейся в Берлине миссии компании PTScientists, которая занимается осуществлением первого частного полета на Луну с помощью ракеты Falcon 9.
Новости по теме: Китай запустит спутник на «тёмную сторону» Луны
Свободная пресса: последние новости
Китай провел испытания первой для страны коммерческой ракеты-носителя Ученые решили спасти белых носорогов от вымирания с помощью суррогатного материнства В Китае закончился 370-дневный эксперимент по имитации полета на Луну
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Букет Путина для Меркель посчитали «оскорблением»547
«Cанкции против России вредят Европе»95
Алла Пугачева: «Все, хватит, надоело!»155
«Уже сломался»8
Свадьба принца Гарри не обошлась без конфуза358
Видео
03:08
Скандал у Соловьева: «Крым не потерян для Украины»
Общество
03:04
«В вопросе принадлежности Крыма поставлена точка»
Политика
00:18
Штаб Навального учредил партию без него
Политика
00:15
Появилось видео с места атаки боевиков на церковь
Происшествия
01:36
Украина завершила испытания ракетного комплекса «Скиф»
Армия В мире
00:50
Выяснилось, к чему приведет выход Украины из СНГ
Украина Статьи
00:15
Бородина исчезла после трагедии
Шоу-бизнес
04:19
Ярош сдал убийц комбата Мамая
Украина Статьи
01:24
В Москве задует и загромыхает
Общество Новости Москвы
00:26
Траур на Кубе: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение