Японские ученые хотят соединить Землю и Луну в одну экосистему

Ученые из Японии соединят Землю и Луну в одну экосистему для «развития космической экономики». Инженеры Страны восходящего солнца намерены использовать новый механизм для дальнейшей колонизации других планет. Первым этапом станет развитие инфраструктуры на Луне. Предполагается, что с помощью лунных ресурсов будет улучшена работа в космической сфере и достигнуто увеличение области жизни человека. Для этого необходимо объединить Луну и Землю в единую экосистему. В результате будет создана новая космическая экономика, основанная на космической инфраструктуре.

С этой целью японские ученые отправят на Луну ряд миссий, которые займутся подготовкой роверов, применяющих воду на объекте, а также для размещения промышленной платформы в целях благоприятного развития колонии на Луне.

«Основой экспедиции стану роверы, созданные из углеродного волокна. В них поместят приборы для сбора материалов и изучения поверхности земного спутника», — цитирует ученых Vladtime.ru.

Таким образом мечты людей о жизни вне Земли могут стать реальностью.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что уже через год на Луне будет организована связь 4G. Об этом заявил один из крупнейших сотовых операторов мира Vodafone. Для этой цели уже создана вся необходимая инфраструктура. Доставят ее в ходе базирующейся в Берлине миссии компании PTScientists, которая занимается осуществлением первого частного полета на Луну с помощью ракеты Falcon 9.