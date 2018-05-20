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Как сделать технологию МРТ дешевле и точнее
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Как сделать технологию МРТ дешевле и точнее 

Ридус 1 час назад
Фото: Хайтек
Группа ученых из Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли нашла необычный способ применения дефектных алмазов. Исследователи предложили использовать их для аппаратов магнитно-резонансной томографии, чтобы повысить их чувствительность.
Эта разработка потенциально может исключить из технологий дорогостоящие и громоздкие сверхпроводящие магниты, поделились авторы проекта.
Алмазы с дефектам способны усилить поляризацию, пропуская через себя свет зеленого лазера. Этот эффект значительно улучшает конечный снимок, и удешевляет сам процесс.
Авторы проекта признаются, что аналогов такой технологии еще нет, поэтому будет непросто реализовать ее в жизнь. Если задумка ученых осуществиться, это может стать лучшим решением по усовершенствованию механизма МРТ за последние несколько лет.
С помощью нового устройства ученые смогут улучшить не только аппараты МРТ, но и процедуру ядерного магнитного резонанса (ЯМР). К примеру, сейчас оборудование МРТ может занимать целую комнату вместе с самим аппаратом и прилежащим к нему набору механизмов.
Решение, которое предложили ученые из Национальной лаборатории Лоуренса, поможет уменьшить технологию до размера небольшого аппарата.
Ученые рассказали, что изначально было непросто расположить алмазы так, чтобы получалась ровная картинка. Решить эту неточность помогла хаотичная расстановка минералов.
Напомним, что МРТ — это способ получения томографических изображений для дальнейшего медицинского исследования внутренних органов. Способ основан на измерении электромагнитного отклика атомных ядер, например, водорода. При помощи магнитного поля аппарат измеряет насыщенность организма атомами водорода.
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