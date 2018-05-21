Грузовой корабль Cygnus стартует к МКС в понедельник

ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости . Космический корабль Cygnus отправится на Международную космическую станцию с тремя тоннами груза в понедельник, сообщила в воскресенье компания Orbital ATK.

Грузовой аппарат выведет на орбиту оснащенная новейшими российскими двигателями РД-181 ракета-носитель Antares. Ее запуск с космодрома Валлопс (штат Виргиния) запланирован на 11:39 мск 21 мая, отмечается в сообщении.

Грузовой корабль доставит на орбиту около 3,35 тонны груза, в том числе материалы для научных экспериментов, добавили в компании. Для Cygnus это девятая контрактная миссия на МКС для НАСА

Прибытие и стыковка грузовика Cygnus на МКС запланированы на 24 мая, говорится в сообщении. Аппарат будет оставаться на орбите около семи недель, после чего покинет станцию с отработанными материалами. После того, как корабль будет отстыкован от МКС, с него будет осуществлён запуск шести малых спутников, затем он сгорит в верхних слоях атмосферы Земли.