Ещё
Грузовой корабль Cygnus стартует к МКС в понедельник
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Грузовой корабль Cygnus стартует к МКС в понедельник 

РИА Новости 40 минут назад
ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости. Космический корабль Cygnus отправится на Международную космическую станцию с тремя тоннами груза в понедельник, сообщила в воскресенье компания Orbital ATK.
Грузовой аппарат выведет на орбиту оснащенная новейшими российскими двигателями РД-181 ракета-носитель Antares. Ее запуск с космодрома Валлопс (штат Виргиния) запланирован на 11:39 мск 21 мая, отмечается в сообщении.
Грузовой корабль доставит на орбиту около 3,35 тонны груза, в том числе материалы для научных экспериментов, добавили в компании. Для Cygnus это девятая контрактная миссия на МКС для НАСА.
Прибытие и стыковка грузовика Cygnus на МКС запланированы на 24 мая, говорится в сообщении. Аппарат будет оставаться на орбите около семи недель, после чего покинет станцию с отработанными материалами. После того, как корабль будет отстыкован от МКС, с него будет осуществлён запуск шести малых спутников, затем он сгорит в верхних слоях атмосферы Земли.
РИА Новости: последние новости
За гранью: физик рассказал, как обойти законы квантовой механики В России определили требования подготовки к экспедиции на Луну "Ростелеком" предложил использовать в госорганах отечественные смартфоны
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В центре Москвы произошел подземный взрыв50
Россия нашла новый козырь в войне санкций1034
В Луганске прогремел взрыв рядом с патрулями ОБСЕ25
Ротенберг сказал, сколько простоит Крымский мост938
Названа стоимость свадьбы принца Гарри и Меган Маркл23
Видео
01:39
На Украине назвали Крымский мост «бутафорией»
В мире Украина
04:06
Украина выйдет из всех договоров СНГ
Украина В мире
00:15
Бородину затравили после личной трагедии
Шоу-бизнес
12:21
Кейт Миддлтон пренебрегла свадьбой принца Гарри
Шоу-бизнес
00:12
«Жалко, машину разбил»: водитель BMW убил инвалида
Происшествия
00:43
Xiaomi Mi 8 может получить сканер отпечатков пальцев в дисплее
Гаджеты Наука и техника
00:32
Ветер снес крышу ТЦ под Екатеринбургом
Происшествия Пожары
00:24
Порошенко нашел способ ослабить Россию
Украина В мире
01:27
На Украине представили беспилотник «на поводке»
Армия Оружие
00:09
В Ангарске выпал снег
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение