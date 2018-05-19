«Охотник за инопланетянами» прислал на Землю снимок

Новый «охотник за инопланетянами» прислал первый снимок

Орбитальная обсерватория TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), предназначенная для поиска экзопланет а запущенная НАСА в апреле, передала первый снимок. Об этом сообщается на сайте американского космического агентства.

Одна из четырех камер телескопа сделала фотографию 200 тысяч звезд, в центре — созвездие Центавра, в правом верхнем углу видно край туманности Угольный мешок.

As part of camera commissioning, the #TESS science team snapped a two-second test exposure using one of the four @NASA_TESS cameras. A science-quality image, also referred to as a «first light» image, is expected to be released in June. Enjoy this preview! @TESSatMIT pic.twitter.com/3hryLLp52i— NASA_TESS (@NASA_TESS) May 18, 2018 В дальнейшем TESS будет делать снимки, которые охватят участок неба в 400 раз больше, чем на тестовом изображении.

Обсерваторию запустили 19 апреля, она будет открывать экзопланеты, удаленные от Земли не более чем на 200 световых лет. Ожидается, что TESS найдет до 20 тысяч таких планет, до тысячи из которых окажутся планетами земного типа, а 70 будут располагаться в обитаемой зоне.

TESS называют преемником орбитального телескопа Kepler, который исследовал объекты, удаленные на три тысячи световых лет и с 2009 года открыл 2,6 тысячи экзопланет.