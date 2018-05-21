Темная сторона Луны: зачем китайцы хотят высадиться на невидимой части спутника

Китайское национальное космическое управление запустило спутник Queqiao, сообщает сообщает NASASpaceFlight. Это первый этап новой лунной программы «Чанъэ-4», в рамках которой на конец года запланирован запуск одноименной автоматической межпланетной станции. Если запуск пройдет успешно, то «Чанъэ-4» станет первым аппаратом, совершившим мягкую посадку на обратной стороне Луны.

На сегодняшний день Китай — едиснтвенная страна, обладающая технологиями посадки на Луну, считает популяризатор космонавтики Виталий Егоров . Более того, планы космического управления подкреплены предыдущими успехами: первая лунная экспедиция «Чанъэ-1» была запущена в 2007 году, вторая — «Чанъэ-1» — в 2010 году. В 2013 году Китайское национальное космическое управление запустило к спутнику Земли аппарат «Чанъэ-3», состоящий из посадочного модуля и лунохода. Тогда аппараты совершили первую успешную посадку на спутник Земли со времен миссии «Аполлон-16» 1972 года. «Тогда американцам удалось сделать тоже самое, только вручную», — уточнил Егоров.

«Миссия 2013 года была посвящена в большей степени технологиям, нежели астрофизике. Тем не менее китайцам удалось сделать сразу несколько научных открытий, — продолжает он. — Во-первых, их удалось освоить посадку на Луну: те специалисты, которые занимались этим в рамках советской и американской космических программ, в лучшем случае уже на пенсии. Но перед запуском миссии китайские специалисты приезжали в Россию для того чтобы познакомиться с наработками 40-летней давности».

«Чанъэ-3», оборудованному камерами и спектрометром, удалось изучить плазмосферу земли в ультрафиолетовом диапазоне: плазмосферой называется оболочка Земли из заряженного газа, окружающая планету примерно в 90 километрах от земной поверхности. Благодаря радару «Чанъэ-3» смог «просветить» Луну с видимой стороны на глубину до 400 метров и определить, что она имеет слоистую структуру, что свидетельствует о многократных лавовых извержениях. Теоретически об этом знали и раньше, но теперь это было доказано на научной основе.

Но все это дает нам знания только о видимой стороне, которой Луна всегда повернута к Земле. Что же касается обратной стороны, до нее космические корабли с Земли никогда раньше не долетали. Известно, что она имеет совершенно другую структуру: если на ближней к нам стороне много морей и темных пятен, то на обратной преобладает материковый рельеф. Здесь находятся лишь два моря — Море Москвы и Море Мечты.

Станция «Чанъэ-4» должна будет сесть в самый глубокий кратер на Луне, что представляет большой интерес для ученых и проблему для инженеров: аппарат, работающей на обратной стороне не может передавать сигналы на Землю, поэтому управление будет осуществляться через спутник-ретранслятор Queqiao, который будет работать возле точки Лагранжа L2 системы Земля-Луна — она располагается на единой прямой, соединяющей планету и спутник за Луной.

Одной из главных задач миссии станет изучение сверхдлинноволнового радиодиапазона Вселенной, который невозможно изучать с Земли из-за «шума», который производит сама планета. Поэтому до сих пор никто не знает, как звучит Вселенная в чистом виде. Второе, чем займется «Чанъэ-4» — изучение грунтов Луны в попытке ответить на вопрос, почему обратная сторона имеет другое геологическое строение.