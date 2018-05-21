Китай запустил спутник на «темную сторону» Луны

Утром в понедельник по местному времени Китай запустил уникальный спутник связи «Цюэцяо» ("Сорочий мост"), орбита которого будет располагаться на рекордно большом расстоянии от Земли, поблизости от «темной стороны» Луны. Об этом, как передает Reuters, сообщило китайское новостное агентство Xinhua со ссылкой на Национальное космическое управление КНР.

Спутник был запущен с космодрома Сичан, расположенного в провинции Сычуань на юго-западе страны. На орбиту технологическую новинку выводит ракета «Великий поход-4С». «Данный запуск — это ключевой шаг для Китая навстречу своей цели — стать первой страной, которая отправит луноход на дальнюю сторону Луны», — заявил представитель управления.

Орбита «Цюэцяо» будет находиться в 455 000 километрах от Земли, так далеко спутники человечество еще не запускало. Зонд остановится в на расстоянии 64 тысяч километров от «темной стороны» Луны.

Уникальность «Цюэцяо» заключается еще и в том, что он, по сути, будет спутником связи не для жителей Земли, а для луноходов и прочих аппаратов, которые будут изучать «темную сторону».

В 2013 году Китай направил на Луну луноход «Юйту», который приземлился в кратере Залив радугию «Юйту» тогда стал первым с 1976 года после советской «Луны-24» искусственным объектом, совершившим мягкую посадку на Луне.