Международная группа ученых: Осьминоги инопланетная форма жизни

Обычно, когда вы читаете новость о том, что на Земле живут инопланетяне, ее источником обычно оказывается либо никому не известный конспиролог либо разглагольствования на YouTube.

Поэтому, когда международная группа настоящих ученых выпускает отчет, в котором теоретизируется существование инопланетного вида, живущего прямо под нашим носом, на это стоит обратить внимание.

В статье, опубликованной в журнале «Прогресс в биофизике и молекулярной биологии», затрагивается вопрос о том, как возникла жизнь на Земле. Исследователи охватывают ряд различных предложенных объяснений и обсуждают их последствия, но особенно интересно отметить их предложение о том, что головоногие (кальмары, осьминоги и каракатицы) могут возникнуть где-то, кроме Земли. Ого!

У осьминогов обнаружено инопланетное ДНК «Доказательство роли внеземных вирусов в воздействии на земную эволюцию в последнее время было правдоподобно исследовано в определении гена и транскриптома цефалоподов», — пишут исследователи. «Геном Осьминога показывает ошеломляющий уровень сложности в нем на 33 000 белок-кодирующих генов больше, чем в Homo sapiens».

Ученые бросают вызов утверждению, что современные головоногие эволюционировали в их нынешнюю форму здесь, на Земле, и предлагают возможность того, что те, кого мы видим сегодня, являются потомками существ, которые прибыли на Землю, замороженные в ледяной комете.

«Его большой мозг и сложная нервная система, глаза — камеры, гибкие тела, мгновенное изменение окраса — вот лишь некоторые из поразительных черт, которые внезапно появляются на эволюционной сцене», — говорится в исследовании. Все это указывает на возможность того, что этот «большой скачок в развитии» по сложности был вызван «криоконсервированными кальмарами и/или яйцами осьминогов», врезавшимися в океан на кометах миллионы лет назад.

Ученые изучали возможность возникновения жизни из космоса раньше, и нет недостатка в поддержке идеи о том, что биологический материал из других миров мог посеять жизнь на молодой Земле.

Однако на самом деле доказать, что это так, практически невозможно, и выделить одну группу животных как пришельцев из космоса, возможно, является еще более сложной задачей. Когда временная шкала растягивается до миллиардов лет, определение того, являются ли новые виды результатом постепенной мутации из-за эволюции или прибыли замороженными на комете, очень сложно.