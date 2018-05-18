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Разработка API ClickHouse для Рамблер/топ-100
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Разработка API ClickHouse для Рамблер/топ-100 

Рамблер 27 минут назад
Фото: Рамблер
На портале дружелюбных профессионалов в индустрии ИТ и новейших технологий «Хабр» вышла статья Виталия Самигуллина, руководителя группы разработки технологий, о том, как в Рамблер/топ-100 создали свой API ClickHouse на Python и зачем вообще всё это затеяли.
Мы рассказали читателям «Хабра» о приросте производительности от перехода на новый API, кардинальных функциональных улучшениях сервиса статистики, а также разобрали на понятных примерах работу с ClickHouse.
Статью о создании ClickHouse можно прочесть по ссылке, вопросы и экспертные дискуссии строго приветствуются!
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