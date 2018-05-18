Создан первый каталог звёзд и их скоплений в ультрафиолетовых лучах

С помощью телескопа «Хаббл» астрономы составили первый каталог звёзд и их скоплений, полученный в ультрафиолетовом диапазоне. В обзор вошли несколько десятков галактик из ближайших окрестностей Млечного Пути.

"Никогда ещё не было каталога звёзд и звёздных скоплений, включающего [результаты] наблюдений в ультрафиолетовых лучах, — объясняет руководитель исследовательской группы Даниэла Кальцетти (Daniela Calzetti) из Университета Массачусетса. — Сочетание двух каталогов предоставляет беспрецедентные возможности для понимания [процессов] звездобразования".

Поясним, что квант ультрафиолета несёт в себе больше энергии, чем фотон видимого света. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в УФ-лучах активно светятся молодые и горячие звёзды. Наблюдая за этими «новорождёнными», специалисты могут восстановить подробности процесса, в котором рождаются светила.

Механизм образования звёзд в самых общих чертах известен, и «Вести. Наука» (nauka.vesti.ru) о нём рассказывали. Но дьявол, как известно, кроется в деталях, и у астрономов ещё много вопросов, касающихся этой темы.

"Большая часть света, который мы получаем из Вселенной, исходит от звёзд, и всё же мы до сих пор не понимаем многих аспектов того, как формируются звёзды", — признаётся соавтор исследования Елена Сабби (Elena Sabbi) из Института исследований космоса с помощью космического телескопа.

Это стало одной из главных причин, побудивших исследователей запустить проект LEGUS. Название является аббревиатурой от словосочетания Legacy ExtraGalactic UV Survey, то есть «действующий внегалактический ультрафиолетовый обзор». Слово «внегалактический» здесь означает, что наблюдались объекты вне Млечного Пути.

Цели обзора тщательно выбирались из 500 галактик, расположенных на расстоянии 11–58 миллионов световых лет от Земли. Исследователей интересовала масса звёздной системы, скорость звездообразования и обилие элементов тяжелее гелия. Также принимались во внимание данные, полученные ранее ультрафиолетовым телескопом GALEX.

В результате исследователи отобрали 50 галактик, для которых был создан каталог звёзд, и 30, для которых был собран ещё и каталог звёздных скоплений. Наблюдения продолжались один год.

Полученный перечень содержит 39 миллионов звёзд. Все эти светила массивны (по меньшей мере в пять раз тяжелее Солнца) и, по астрономическим меркам, молоды (их возраст колеблется от 1 до 100 миллионов лет). Также в каталоги вошли 8 тысяч звёздных скоплений. Они также молоды (от 1 до 500 миллионов лет) и массивны (примерно в десять раз тяжелее крупнейших звёздных скоплений в Млечном Пути). Кроме того, астрономы получили ультрафиолетовые изображения галактик в целом.

Разгадка тайн звездообразования — не единственная цель, которой учёные надеются достичь благодаря новому каталогу. Он также может помочь разобраться, как светила собираются в спиральных галактиках в их знаменитые рукава.

Кроме того, подробный анализ ультрафиолетового свечения ближайших галактик может помочь в изучении самых далёких звёздных систем, на которые нацелится готовящийся к запуску инфракрасный телескоп «Джеймс Уэбб». Ведь их излучение, которое достигает наших телескопов как инфракрасное, в момент испускания было ультрафиолетовым, но «пострадало» от красного смещения. Есть и другие загадки, ключи к которым может предоставить новое масштабное исследование.

Напомним, что ранее «Вести. Наука» писали о самом глубоком спектроскопическом обзоре участка неба, о рекордном по полноте каталоге звёзд Галактики и о перечне космических источников гамма-лучей.