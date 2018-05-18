Китай запустит спутник-ретранслятор для лунного зонда «Чанъэ-4» в следующий понедельник

Пекин, 18 мая / Синьхуа / — Китай запланировал запустить в следующий понедельник, 21 мая, спутник-ретранслятор для лунного зонда «Чанъэ-4».

"Чанъэ-4" будет запущен в конце нынешнего года и совершит первую в истории человечества посадку на обратной стороне Луны. Прямая связь с обратной стороны Луны невозможна, что является одним из главных вызовов миссий «Чанъэ-4».

Спутник-ретранслятор под названием «Цюэцяо» будет отвечать за передачу сигналов между наземной станцией и луноходом «Чанъэ-4».

Спутник-ретранслятор — это коммуникационный спутник, который может предоставлять услуги передачи данных и мониторинга для космических аппаратов, а также позволяет повысить эффективность и способность реагирования во время аварийных ситуаций различных спутников. Он также способен передавать данные от наземных ресурсов и экологических спутников в режиме реального времени.