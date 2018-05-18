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Китай запустит спутник-ретранслятор для лунного зонда «Чанъэ-4» в следующий понедельник
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Китай запустит спутник-ретранслятор для лунного зонда «Чанъэ-4» в следующий понедельник 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 18 мая /Синьхуа/ — Китай запланировал запустить в следующий понедельник, 21 мая, спутник-ретранслятор для лунного зонда «Чанъэ-4».
"Чанъэ-4" будет запущен в конце нынешнего года и совершит первую в истории человечества посадку на обратной стороне Луны. Прямая связь с обратной стороны Луны невозможна, что является одним из главных вызовов миссий «Чанъэ-4».
Спутник-ретранслятор под названием «Цюэцяо» будет отвечать за передачу сигналов между наземной станцией и луноходом «Чанъэ-4».
Спутник-ретранслятор — это коммуникационный спутник, который может предоставлять услуги передачи данных и мониторинга для космических аппаратов, а также позволяет повысить эффективность и способность реагирования во время аварийных ситуаций различных спутников. Он также способен передавать данные от наземных ресурсов и экологических спутников в режиме реального времени.
Зонд «Чанъэ-4» также доставит на Луну научное оборудование для четырех стран, включая Нидерланды и Германию. -0-
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