Что ищут на территории музея «Тюльберский городок»?

Территорией музея заинтересовался молодой учёный, который надеется найти в июне интересные вещи раннего железного века и чуть больше узнать о наших предках того времени. Младший научный сотрудник лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН Иван Плац рассказал, что сейчас учёные пытаются установить границы памятника археологии «Городок-3», который как раз и находится на территории музея. В начале 2000-х любители древностей раскопали около 20 квадратных метров и не смогли определить точные границы памятника. Если они расширятся, вся площадь будет защищена от разрешений. К примеру, во время строительства.

«В Кемеровском район совсем немного известных археологических памятников — чуть более 20. Многие из них находятся в аварийном состоянии, застроены или разрушены. «Городок-3» хорошо сохранился, поэтому важно продолжить его исследования. Мы надеемся найти остатки материальной культуры — большой удачей будут металлические вещи. Думаю, мы сможем найти фрагменты керамической посуды с орнаментом. Для археологов он особенно важен — по орнаменту можно датировать древние предметы», — заявил наш собеседник.

Если ученые найдут что-то действительно интересное и важное, скорее всего, раскопки продолжатся в рамках полномасштабного исследования.