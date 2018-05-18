Почему холодная погода задержалась в Сибири?

Мы все, конечно, знаем, что «лето в Сибири — короткое и малоснежное». Но всё равно, снег во второй половине мая — это нонсенс. Что творится с погодой?

Как рассказал руководитель лаборатории физики климатических систем Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН Иван Ипполитов, это может быть связано с увеличением количества циклонов: «Начиная с 2011–2012 годов на территории Западной Сибири резко возросло число циклонов. Циклоны зимой ответственны примерно за 90% осадков, а летом — за 80%. Циклоны усилились не только в количестве, но и в интенсивности, они захватывают всё большие площади».

Почему увеличивается количество циклонов, учёным неизвестно. Согласно одному из предположений, это связано с изменениями в течении Гольфстрим. Большинство учёных считают, что причин изменений климата на Земле несколько, в том числе антропогенный фактор, циклические движения океанских течений, колебания в криосфере и атмосфере.