Ещё
Почему холодная погода задержалась в Сибири?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почему холодная погода задержалась в Сибири? 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Мы все, конечно, знаем, что «лето в Сибири — короткое и малоснежное». Но всё равно, снег во второй половине мая — это нонсенс. Что творится с погодой?
В. Маларчук, Новосибирск
Как рассказал руководитель лаборатории физики климатических систем Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН Иван Ипполитов, это может быть связано с увеличением количества циклонов: «Начиная с 2011–2012 годов на территории Западной Сибири резко возросло число циклонов. Циклоны зимой ответственны примерно за 90% осадков, а летом — за 80%. Циклоны усилились не только в количестве, но и в интенсивности, они захватывают всё большие площади».
Почему увеличивается количество циклонов, учёным неизвестно. Согласно одному из предположений, это связано с изменениями в течении Гольфстрим. Большинство учёных считают, что причин изменений климата на Земле несколько, в том числе антропогенный фактор, циклические движения океанских течений, колебания в криосфере и атмосфере.
АиФ-Новосибирск: последние новости
Жара будет, но не везде. Какое лето ожидают в Сибири? Новосибирцы прислали в планетарий необычные фото Луны «Досмеялись». Что спровоцировало стрелка из Барабинска НСО устроить бойню
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин получил три срочных звонка из Сербии77
Пока вы спали: Киев поддержал идею взорвать Крымский мост337
Первый легальный бордель спровоцировал секс-скандал42
ВВС США извинились за неудачную шутку7
«Ленинград» и Глюкоза сняли клип о недовольных русских17
Видео
05:31
В Сети разгорелся скандал из-за силиконовых кукол
Интернет
01:03
Журналист пояснил, как надо взорвать Крымский мост
В мире США
00:36
Истребитель ВВС США сопроводил Ту-95: кадры из кабины
Армия Войска
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:59
Акробат умудрился не разбиться, упав с высоты
Происшествия Общество
05:22
«Ленинград» и Глюкоза сняли клип о недовольных русских
Шоу-бизнес
00:38
Самойлова пожаловалась на жадность Первого канала
Шоу-бизнес
04:49
В России частично заблокировали Viber
Интернет Наука и техника
03:37
В Москву придет похолодание из Арктики
Общество Новости Москвы
03:20
Киев поддержал идею взорвать Крымский мост
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение