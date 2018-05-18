В Солнечной системе найдено тело, указывающее на наличие девятой планеты

Астрономы обнаружили на окраинах Солнечной системы необычный объект, чье существование указывает на верность предположения о наличии в ней так называемой девятой планеты. Исследование ученых принято к публикации в журнале Astrophysical Journal. Найденное тело относится к так называемым транснептуновым объектам, его расстояние до Солнца меняется от 35 до 862 земных орбит, а угол наклонения орбиты равен 54 градусам.

Найден этот объект был еще в 2014 году при помощи обзора Dark Energy Survey, все последующие годы за ним велось пристальное наблюдение. Ученые провели несколько компьютерных моделирований и ни одно из не могло объяснить эволюцию орбиты тела, кроме как наличием на краю Солнечной системы девятой планеты, предсказанной в 2016 году американскими астрономами Батыгиным и Брауном.

"Это не доказательство того, что девятая планета существует, — сказал соавтор работы Дэвид Гердес, астроном из Университета Мичигана. — Но я бы сказал, что присутствие в нашей Солнечной системе такого объекта уверяется нас в этом". Существование этого тела соответствует предсказаниям самого Батыгина и Брауна, которые утверждали, что девятая планета должна выкидывать объекты Пояса Койпера на орбиты с более высоким наклонением.