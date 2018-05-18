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Далекая комета указала на девятую планету Солнечной системы
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Далекая комета указала на девятую планету Солнечной системы 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
С тех пор как Плутон лишили статуса полноценной планеты, прошло не так много времени, а астрономы уже нашли указания на возможное существование в Солнечной системе еще одной планеты. Она может находиться на далекой периферии, двигаясь по сильно вытянутой орбите и до сих пор оставаясь незамеченной ни одним из телескопов.
Однако косвенно на присутствие Планеты Х указывают орбиты некоторых небесных тел, на которые воздействует ее гравитация. Об обнаружении такого объекта сообщает и новая статья, представленная в онлайн-библиотеке препринтов arXiv.org. Большая международная группа астрономов использовала данные наблюдений эксперимента Dark Energy Survey, обнаружив новый транснептуновый объект 2015 BP519.
По оценкам ученых, 2015 BP519 имеет чрезвычайно вытянутую орбиту с малым и большим радиусами, достигающими 35 и 862 астрономических единиц соответственно. Напомним, что астрономическая единица равна среднему радиусу орбиты Земли. Кроме того, орбита 2015 BP519 наклонена относительно плоскости орбит планет Солнечной системы — на целых 54 градуса.
Если объект не был захвачен во время межзвездного путешествия притяжением Солнца, то он, как и подавляющее большинство других транснептуновых объектов, сформировался вместе с Солнечной системой, а орбита его должна проходить в общей плоскости. Расчеты показывают, что придать ей такой резкий наклон не могла гравитация ни одной из семи «официальных» планет Солнечной системы — и, возможно, он объясняется влиянием таинственной Планеты Х.
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