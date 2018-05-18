В России к 2022 году создадут корабль, способный возвращать грузы с орбиты

"Создание корабля «Союз ГВК» планируется завершить в 2022 году", — говорится в сообщении.

На орбиту грузовик сможет доставлять 2 тонны грузов, а возвращать на Землю — 500 кг, при этом в отделяемом отсеке корабля можно будет разместить еще около тонны предназначенного к утилизации груза, который будет сгорать в плотных слоях атмосферы. Для запуска корабля планируется использовать ракету-носитель большей грузоподъемности — «Союз-2.1б».

В космическом корабле «Союз МС» можно вернуть около 60 кг груза. В случае, если одно из трех кресел в «Союзе» освободится, можно воспользоваться этим для доставки на МКС и возвращения еще 60-80 кг груза.

В настоящий момент возвращать грузы на Землю умеют только американские корабли Dragon. Российские корабли снабжения серии «Прогрессы» после сведения с орбиты затапливают в океане.