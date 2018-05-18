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В России к 2022 году создадут корабль, способный возвращать грузы с орбиты
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В России к 2022 году создадут корабль, способный возвращать грузы с орбиты 

РИА Новости 50 минут назад
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Транспортный космический корабль, способный возвращать грузы с орбиты, будет создан на базе пилотируемого корабля «Союз» к 2022 году, сообщается на сайте Ракетно-космической корпорации «Энергия»
"Создание корабля «Союз ГВК» планируется завершить в 2022 году", — говорится в сообщении.
На орбиту грузовик сможет доставлять 2 тонны грузов, а возвращать на Землю — 500 кг, при этом в отделяемом отсеке корабля можно будет разместить еще около тонны предназначенного к утилизации груза, который будет сгорать в плотных слоях атмосферы. Для запуска корабля планируется использовать ракету-носитель большей грузоподъемности — «Союз-2.1б».
В космическом корабле «Союз МС» можно вернуть около 60 кг груза. В случае, если одно из трех кресел в «Союзе» освободится, можно воспользоваться этим для доставки на МКС и возвращения еще 60-80 кг груза.
В настоящий момент возвращать грузы на Землю умеют только американские корабли Dragon. Российские корабли снабжения серии «Прогрессы» после сведения с орбиты затапливают в океане.
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