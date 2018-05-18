Предсказан новый сценарий уничтожения человечества

Американские специалисты по инопланетянам предположили, что планета Нибиру может оказаться «Звездой смерти» — супероружием вымышленной Галактической Империи из киносаги «Звездные войны». Об этом сообщает РЕН ТВ.

По мнению уфологов, Нибиру существует несмотря на противоречия, представляет собой огромных размеров объект и движется по направлению к Земле.

Кроме того, они при помощи независимых исследований установили, что Нибиру может оказаться космическим кораблем с режимом невидимости, что и объясняет неспособность ученых ее обнаружить.

Более того, уфологи считают, что на борту космического корабля «Нибиру» летят инопланетные захватчики, которым понадобится лишь несколько минут на захват Земли.

«Звезда смерти» — оснащенная суперлазером почти неуязвимая орбитальная боевая станция из «Звездных войн». Была уничтожена Люком Скайуокером при помощи протонной торпеды.