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Предсказан новый сценарий уничтожения человечества
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Предсказан новый сценарий уничтожения человечества 

Рамблер 1 час назад
Фото: Public Domain
Американские специалисты по инопланетянам предположили, что планета Нибиру может оказаться «Звездой смерти» — супероружием вымышленной Галактической Империи из киносаги «Звездные войны». Об этом сообщает РЕН ТВ.
По мнению уфологов, Нибиру существует несмотря на противоречия, представляет собой огромных размеров объект и движется по направлению к Земле.
Кроме того, они при помощи независимых исследований установили, что Нибиру может оказаться космическим кораблем с режимом невидимости, что и объясняет неспособность ученых ее обнаружить.
Более того, уфологи считают, что на борту космического корабля «Нибиру» летят инопланетные захватчики, которым понадобится лишь несколько минут на захват Земли.
«Звезда смерти» — оснащенная суперлазером почти неуязвимая орбитальная боевая станция из «Звездных войн». Была уничтожена Люком Скайуокером при помощи протонной торпеды.
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