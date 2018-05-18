Ученые выяснили, как динозавры высиживали яйца

Специалисты утверждают, что некоторые мелкие виды динозавров высиживали свои яйца, как птицы.

Ученые полагают, что некоторые динозавры могли строить гнезда, где они высиживали свое потомство, как птицы. К такому выводу пришли несколько палеонтологов из японского Университета Нагоя, сделав свое открытие на основании находок в Китае

Специалисты утверждают, что некоторые мелкие виды динозавров высиживали свои яйца, как птицы. Хотя долгое время эксперты не могли себе представить, каким образом древние рептилии могли это делать.

По словам профессора Кохэя Танаки, в Китае были обнаружены находки, которые показали, что массивные динозавры выкладывали яйца по кругу, а сами садились в его центр. Так они охраняли свое потомство от хищников, а также прикрывали яйца от солнечных лучей.

При этом большинство динозавров все же не высиживали свою кладку, а закапывали ее в теплый песок, как черепахи, отмечает ТАСС

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