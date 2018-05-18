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Роботы выражают злость и страх, выпуская шипы
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Роботы выражают злость и страх, выпуская шипы 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Исследователи отмечают, что до сих пор ученые давали роботам выражения эмоций, которые были похожи на человеческие. Они давали роботам выразительные лица или способность ссутулиться. Но другие животные используют кожу для выражения своих эмоций. Например, мы знаем, как ведут себя рассерженные коты или собаки, как взъерошиваются птицы. В этой новой попытке исследователи решили изучить эту идею, позволив роботам общаться с людьми через тактильные ощущения.
В результате получился робот, который может передать эмоции глазами, но также специальными панелями по обе стороны головы. Панели покрыты эластомером, который изменяется под воздействием программы в голове робота. В каждой есть две сетки текстурных блоков. Одна формирует мурашки на коже, вторая — шипы. Сжимаясь, «мурашки» бесшовно сливаются с основанием, шипы же всасываются внутрь, чтобы их нельзя было почувствовать в стандартном состоянии. Компьютер в голове контролирует воздушный насос, обеспечивающий давление. Для взаимодействия с роботом человек должен положить руки на панели. Комбинируя действия выступов, робот может проявлять широкий набор эмоций, включая, злость, удивление или счастье.
Исследователи предполагают, что такая кожа эмоций может стать основой для взаимодействия роботов не только со слабослышащими людьми, но и в ситуациях, которые требуют тишины.
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