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Ученые создали автономную «Робомуху». Она может проникнуть в любое отверстие
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Ученые создали автономную «Робомуху». Она может проникнуть в любое отверстие 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Ученым удалось поднять в воздух беспроводного робота крошечного размера не поднимался в воздух. Создание подобных устройств поможет, в числе прочего, искать скрытую от взгляда утечку газа и спасать выживших под завалами. Как работают и зачем нужны робонасекомые — в материале «360».
Источник фото: Wikipedia / Alvesgaspar
Миниатюрный робот размером с муху впервые совершил самостоятельный полет, сообщает Daily Mail. Ранее вес таких летательных микроаппаратов считался слишком тяжелым для автономного подъема. Они летали с помощью подсоединенного электропровода, что серьезно ограничивало возможности и превращало скорее в игрушку, чем полноценную машину.
Автономные устройства такого размера давно востребованы, в том числе в операциях, связанных с риском для человеческой жизни. Их внедрение и массовое использование приблизят мир киберпанка, в котором для любого задания найдется робот соответствующего размера и квалификации.
Неподъемный груз
Специалисты по робототехнике уже давно скопировали принцип полета насекомого и воплотили его в совсем небольших дронах. У таких аппаратов нет моторов, винтов и баллонов — в воздухе их держит исключительно «мускульная сила» искусственных крыльев.
Прежде концепция беспроводных летающих роботов-насекомых относилась к области научной фантастики
профессор Сойер Фуллер.
Настоящих мускулов у механических насекомых, естественно, нет — и это главная проблема для развития летающих дронов самых малых размеров. Их необходимо обеспечивать электроэнергией, но даже последние модели аккумуляторов и батарей довольно крупны, да и весят в несколько раз больше микроробота, чьи размеры составляют несколько миллиметров. Его машущие крылышки физически не способны поднять вес тяжелее спички или зубочистки.
Поэтому все предыдущие микророботы летали с помощью наземного источника питания. К дрону присоединялся шнур, по которому поступали энергия и команды с пульта управления. Это давало возможность испытать их летные качества, но исключало дальнейшее использование в полевых условиях.
«Робомуха» (RoboFly), спроектированная командой ученых из Вашингтонского университета, смогла преодолеть проклятие крошечных беспилотников. Она автономно летает с помощью альтернативного источника энергии — луча лазера.
Полет на кончике лазера
«Робомуха» не нуждается в источниках питания. Все, что у нее есть — фотогальванический элемент и усиливающий его преобразователь. Элемент необходим для переработки лазерного света в электричество и действует по принципу солнечной панели.
Работает это так. Ученые включают излучатель и выстреливают лазером в крохотную ячейку на теле робота. С помощью преобразователя, лазерная энергия переходит в запас электричества, достаточный для полета совсем легкого робота. Управляет полетом «Робомухи» крошечный электронный мозг — он отдает простые команды: лететь быстро, медленно или сложить крылья.
Спасать людей должны и совсем мелкие роботы microTUMS, размером с песчинку. Их в начале года представили исследователи из университета Пердью. Крошечные машины передвигаются с помощью кувыркания, используя магнитное поле Земли. Двигаются они крайне медленно, примерно со скоростью 48 миллиметров в секунду. Зато нанороботы могут проникнуть куда угодно, даже внутрь человеческого тела.
Возможно, в будущем они будут применяться во время медицинских процедур, требующих самой высокой точности. Их размеры позволят устройствам доставить лекарство в любую выбранную точку внутри организма.
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