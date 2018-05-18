Тюлени подсказали учёным температуру воды в Антарктике

Тюлени Уэддела и морские слоны помогли группе британских и шведских учёных узнать температуру и солёность воды в Антарктике, а конкретнее в море Амундсена. Показатели были считаны с датчиков, которые млекопитающие носили на себе целый год.

Известно, что воды моря Амундсена, в особенности тёплая солёная вода глубоких околополярных областей Южного океана, ускоряют таяние ледников в этой части Земли. И если западная часть Антарктического ледяного щита растает, уровень мирового океана повысится на 3,2 метра.

Как пишет Geophysical Research Letters, учёные знали о влиянии моря Амундсена на таяние ледников, но точные данные об этом процессе ранее собирались только летом. Участие тюленей в исследовании помогло выяснить, что же происходит с водой в остальные времена года.

Благодаря млекопитающим, учёные пришли к выводу, что с августа по октябрь ледники в Западной Антарктике плавятся быстрее — этому способствует тёплая и солёная глубокая вода.