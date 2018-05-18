Ещё
Тюлени подсказали учёным температуру воды в Антарктике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тюлени подсказали учёным температуру воды в Антарктике 

News.ru 1 час назад
Фото: planet-today.ru
Тюлени Уэддела и морские слоны помогли группе британских и шведских учёных узнать температуру и солёность воды в Антарктике, а конкретнее в море Амундсена. Показатели были считаны с датчиков, которые млекопитающие носили на себе целый год.
Известно, что воды моря Амундсена, в особенности тёплая солёная вода глубоких околополярных областей Южного океана, ускоряют таяние ледников в этой части Земли. И если западная часть Антарктического ледяного щита растает, уровень мирового океана повысится на 3,2 метра.
Как пишет Geophysical Research Letters, учёные знали о влиянии моря Амундсена на таяние ледников, но точные данные об этом процессе ранее собирались только летом. Участие тюленей в исследовании помогло выяснить, что же происходит с водой в остальные времена года.
Благодаря млекопитающим, учёные пришли к выводу, что с августа по октябрь ледники в Западной Антарктике плавятся быстрее — этому способствует тёплая и солёная глубокая вода.
News.ru: последние новости
8 фактов о суперлунии К Земле приближаются два спутника-разведчика SpaceX сообщило о штатном развёртывании спутника «Бангабанду-1»
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Озвучены подробности гибели комбата Мамая269
ЕС пошел против доллара125
Сергей Мавроди «воскрес»80
Бузова жестко высказалась в адрес Самойловой47
Путин озвучил Меркель условия по «Северному потоку — 2»361
Видео
00:51
Ливни парализовали Москву
Погода Новости Москвы
04:42
Кто лишился постов в новом правительстве
Политика Компании
00:52
Меркель приехала к Путину и заговорила на русском
Политика
04:55
В Москве загорелся кинотеатр
Происшествия Пожары
11:29
Пицца взлетела в воздух и сняла видео
Общество
03:00
Скрипаля выписали из больницы
В мире Европа
02:31
Конца не видно: как Киев 30 лет строит мост
Украина В мире
00:16
Реконструирована кровавая резня солдат США боевиками
Армия
00:22
Водитель сбил велосипедиста, но избил байкера
Происшествия
01:00
Samsung высмеяла Apple
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение