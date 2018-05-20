С помощью CARMA составили карты «колыбели» звезд

Международная группа астрономов создала самые подробные карты Облака Ориона — туманности, где происходят активные процессы звездообразования, в том числе и регионов, похожих на место «рождения» нашего Солнца. Об этом они сообщили в публикации в The Astrophysical Journal Supplement Series.

Облако Орион находится в нашей Галактике на расстоянии 1200 световых лет от Солнца. Оно состоит из двух гигантских частей — Орион А и Орион B. Такие туманности называют молекулярными — из-за присутствия большого количества водорода в молекулярной форме (H2). Это облако настолько яркое, что его можно увидеть невооруженным глазом с Земли, если посмотреть на «пояс» в совездии Орион. Однако по не до конца понятным причинам астрономы открыли его лишь в XVII веке. Возможно, дело в том, что довольно рассеянная туманность теперь оказалась «подсвечена» соседними звездами.

Однако сейчас облако наверстывает века, проведенные в тени других астрономических объектов. Современные исследователи изучают его как место, где среди останков погибших сверхновых зарождаются новые звезды, иногда окруженные протопланетными дисками. На этот раз ученые скомбинировали данные, полученные от нескольких телескопов, чтобы получить детальное изображение Облака Ориона А. В качестве интерферометров использовали CARMA (название расшифровывается как Combined Array for Research in Millimeter Astronomy) — объединенную систему из 23 радиотелескопов. расположенных в Калифорнии. Функционирование CARMA прекратилось в апреле 2015 года, но полученные данные были систематизированы и обработаны только сейчас. Также ученые использовали телескоп Нобеямской радиообсерватории (NRO).

«Наше исследование — уникальное сочетание данных от двух очень разных телескопов, — поясняет соавтор работы Джесс Феддерсен из Йельского университета. — Мы соединили детализацию изображения CARMA с широким углом зрения NRO, чтобы одновременно заснять детали индивидуальных процессов звездообразования и общей формы и движений гигантского молекулярного облака».

Составленная карта поможет ученым скалибровать модели звездообразования, чтобы получить знания о прошлом нашего Солнца и продолжить исследования других галактик. Новые данные позволя лучше понять, через какие эволюционные стадии проходят «новорожденные» звезды и что их окружает в этот момент.

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