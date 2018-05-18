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На новых картах появилось облако, в котором рождаются звезды
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На новых картах появилось облако, в котором рождаются звезды 

Naked-Science.ru 2 часа назад
Фото: Naked-Science.ru
Новые карты предоставляют беспрецедентные детали структуры молекулярного облака Орион А — ближайшего к нам региона формирования звезд высокой массы. Там расположено множество звездообразующих сред, таких как звездные кластеры, подобные тому, в котором теоретически сформировалось Солнце.
«Наши карты исследуют широкий диапазон физических масштабов, чтобы изучить формирование звезд в молекулярных облаках и влияние молодых звезд на свое материнское облако», — объясняет Шуо Конг, докторант Йельского университета и первый автор исследования, опубликованного в журнале Astrophysical Journal Supplements.
Конг утверждает, что его команда построила карты облака Орион А, совместив данные однозеркального телескопа и интерферометра. Вместе, карты и набор данных известны как CARMA-NRO Orion Survey. По сути, это аббревиатура Combined Array for Research in Millimeter Astronomy — название интерферометра, расположенного в Калифорнии — и японского телескопа Nobeyama Radio Observatory.
Молекулярное облако Орион А. Красным отмечены молодые звезды
«Наше исследование представляет собой уникальную комбинацию данных двух разных телескопов, — говорит выпускник и соавтор Джесси Феддерсен. — Мы совместили зум CARMA с широкоугольным объективом NRO, чтобы одновременно запечатлевать детали отдельных формирующихся звезд и общую форму, а также движение гигантского молекулярного облака».
Кроме того, карты призваны помочь исследователям откалибровать модели звездного формирования во внегалактических исследованиях.
«Данные, которые мы предоставляем, помогут в изучении широкого спектра эволюционных стадий процесса звездного формирования и среды, которую создают звезды», — говорит соавтор работы и профессор астрономии Гектор Г. Арсе.
«Совместные наблюдения очень помогают астрономам, пытающимся понять скорость и эффективность формирования звезд. Например, их карты показывают, что энергия, выделяемая звездами высокой массы, оказывает сильное влияние на среду облака», — добавляет Глен Лэнгстон, программный директор Национального научного фонда.
В исследовательскую команду входят астрономы из учреждений таких стран, как США, Чили, Япония, Франция, Германия, Испания и Великобритания. Ведущими специалистами являются представители Йельского университета, обсерватории ALMA и Калифорнийского технологического института. Работа проводится при поддержке Национального научного фонда.
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