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Начало нового ледникового периода «отодвинули» на 30 тысяч лет
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Начало нового ледникового периода «отодвинули» на 30 тысяч лет 

Мир24 30 минут назад
Фото: Мир24
Следующий ледниковый период наступит на Земле не раньше, чем через 30 тысяч лет, сообщает издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».
По данным ученых, современный климат и природная среда нашей планеты окончательно сформировались в четвертичный период, начавшийся почти три миллиона лет назад. Для него характерны чередования ледниковых и межледниковых времен — эти изменения связаны с колебаниями орбиты Земли при движении вокруг Солнца.
Но периодичность и продолжительность смены эпох вычислить было непросто. Ученые проанализировали отложения лесса (пылевой осадок, накапливающийся в ледниковые периоды) и почвы, формирующейся в теплые эпохи, в районе Западной Сибири. Таким образом им удалось получить максимально полную картину климатических колебаний.
Раньше считалось, что теплые времена длятся в среднем около 10 тысяч лет. Последнее потепление началось как раз около десяти тысяч лет назад, а значит — в ближайшем будущем Землю вновь скует льдом. Исследователи опровергли эту гипотезу, «продлив» межледниковые эпохи до 40 тысяч лет.
При этом внутри каждого периода возможны менее значительные в планетарном масштабе, но заметные для живых существ колебания. Так, в конце XIX века завершился так называемый Малый ледниковый период и началось потепление, которое длится до сих пор.
Принято считать, что «виновником» роста температур является человек, благодаря которому в атмосферу выбрасываются огромные количества углекислого газа. Но ученые считают это слишком простым объяснением.
Количество углекислого газа на Земле колебалось и в те времена, когда люди еще не могли повлиять на этот процесс. Скорее всего, причина происходящего — в потеплении вод Мирового океана, в результате чего происходит освобождение углекислого газа из воды и метана — из данных отложений.
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