100% пользователей перешли на новую Рамблер/почту

Рамблер/почта нового поколения стала доступна всем пользователям сервиса. Ранее желающие могли переключиться на превью обновленной Почты. Теперь на финальную версию сервиса переведены все зарегистрированные аккаунты. Долгая работа над глобальным обновлением включала в себя не только полное переосмысление пользовательского интерфейса, но также глубокую модернизацию технической инфраструктуры, призванную увеличить скорость работы и надежность.

Рамблер

Новая Рамблер/почта имеет адаптивный интерфейс, усовершенствованную систему фильтрации и сортировки писем, эффективный анти-спам и красивые темы оформления. Работа с ней стала проще, понятней и быстрее, чем когда-либо.

Согласно прогнозам компании, долгожданное обновление не только позволит увеличить число новых пользователей Рамблер/почты, но и повысит привлекательность сервиса как одного из главных средств коммуникации для имеющейся аудитории.

Рамблер