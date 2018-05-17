Глобальное потепление ставит млекопитающих в Европе под угрозу

Глобальное потепление вынудило млекопитающих в Европе покинуть привычные для них места обитания, однако найти новый дом животные не смогут. К таким выводам пришли авторы нового исследования, проанализировав привычки и повадки животных. Результаты исследования опубликованы в журнале Diversity and Distributions.

Охранный статус животных присваивается видам на основе многих факторов: количества особей, изменения их численности, успехов селекции, известных угроз и так далее. Однако авторы нового исследования считают, что к этим факторам нужно добавить и другие — например, связанные с глобальным потеплением. Согласно выводам, к которым пришла международная группа ученых из Великобритании Испании , многие животные могут оказаться под угрозой именно из-за изменения климата.

Ученые исследовали 62 вида млекопитающих, которые обитают в Европе, и обнаружили, что изменение климата значительно влияет на среду обитания 30 из них. Например, лось (Alces alces), пиренейский козел (Capra pyrenaica) и пиренейская серна (Rupicapra pyrenaica), которые согласно Международному союзу охраны природы имеют статус «находящиеся под наименьшей угрозой», по мнению исследователей оказались в значительной опасности из-за глобального потепления. Изменение климата вынудило животных покинуть привычные места обитания, а найти новые они не могут.

Исследователи приняли во внимание два основных фактора, которые влияют на то, как хорошо животные могут приспособиться к новому месту: избирательность в еде и численность потомства. Чем больше разнообразие пищи, которое может есть животное, и чем быстрее оно размножается, тем больше шансов у вида приспособиться к новой среде обитания. Еще один важный фактор — способность перемещаться на большие расстояния. Так, например, алижирская мышь (Mus spretus), которая сейчас обитает в Испании и Португалии , вынуждена будет «переехать» в восточную Италию. Ученые считают, что такой далекий «переезд» окажется животному не под силу.

Согласно исследованию, даже при самых позитивных оценках многие животные испытают на себе влияние глобального потепления. Авторы считают, что некоторые виды просто не успеют быстро приспособиться к новым условиям и окажутся под угрозой.

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