Гигантская луна покажется в Москве на два дня

Жителей Москвы удивит огромная луна, которая к тому же будет необыкновенно яркой. Удивительному явлению существует объяснение: в 00:07 Луна будет проходить точку перигея — это орбита ночного светила, которая расположена на самом близком расстоянии от Земли.

Благодаря этому, Луна будет казаться не только на 5% больше в размерах, но и на 11% ярче, уточнили в пресс-службе Московского планетария.

Кроме того, внутри полумесяца будет различим необычный пепельный цвет.

Уникальность явлений состоит в том, что и огромную Луну, и её пепельный оттенок можно будет наблюдать не только в бинокль, но и невооружённым глазом.