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Гигантская луна покажется в Москве на два дня
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Гигантская луна покажется в Москве на два дня 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Жителей Москвы удивит огромная луна, которая к тому же будет необыкновенно яркой. Удивительному явлению существует объяснение: в 00:07 Луна будет проходить точку перигея — это орбита ночного светила, которая расположена на самом близком расстоянии от Земли.
Благодаря этому, Луна будет казаться не только на 5% больше в размерах, но и на 11% ярче, уточнили в пресс-службе Московского планетария.
Кроме того, внутри полумесяца будет различим необычный пепельный цвет.
Уникальность явлений состоит в том, что и огромную Луну, и её пепельный оттенок можно будет наблюдать не только в бинокль, но и невооружённым глазом.
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