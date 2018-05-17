В топологическом изоляторе обнаружены необычные магнитные свойства

Физикам из России Украины удалось впервые зарегистрировать наличие магнитных центров в кристалле гексаборида самария — материала, перспективного для спиновой электроники. Ранее считалось, что это возможно только при наличии особых магнитных примесей. Результаты исследования опубликованы в Scientific Reports.

Топологический изолятор сочетает в себе свойства проводников и диэлектриков — он хорошо проводит ток только на своей поверхности, а внутри остается непроводящим. Получить информацию о структуре кристаллической решетки на поверхности такого материала и наличии примесей можно с помощью явления парамагнитного резонанса (поглощения материалом электромагнитного излучения). Ученые из Московского физико-технического института, Института общей физики им. А. М. Прохорова РАН ВШЭ и Института проблем материаловедения им. И. Н. Францевича НАНУ (Украина) исследовали топологический изолятор гексаборид самария SmB6 и впервые зарегистрировали в нем явление парамагнитного резонанса.

Если поместить магнит в электромагнитное поле, электроны в нем будут поглощать часть излучения и расходовать эту энергию на изменение своего магнитного состояния. При совпадении частоты излучения и внутренних магнитных характеристик поглощение резко увеличивается — возникает парамагнитный резонанс. Измерив величину этого резонанса, можно делать выводы о наличии в том или ином материале магнитных центров. До сих пор считалось, что в топологическом изоляторе SmB6 без примесей магнитные центры отсутствуют. Группа ученых решила проверить эту гипотезу в серии экспериментов.

Исследователи поместили экспериментальный образец микроволновое электромагнитное поле, а затем с помощью установки с очень высокой чувствительностью зафиксировали явление парамагнитного резонанса. Результаты эксперимента позволили сделать вывод о том, что на поверхности образца есть магнитные центры даже в отсутствие примесей. Сигнал парамагнитного резонанса наблюдался исключительно при температурах ниже —273 ℃, причем его амплитуда увеличивалась при понижении температуры по закону, характерному для ферромагнетиков (железа, никеля, кобальта).

Такую зависимость нельзя объяснить обычными магнитными примесями в образце, поскольку в этом случае сигнал магнитного резонанса должен сохраняться и при температурах, значительно превышающих критическую. В дальнейших исследованиях ученые надеются найти теоретическое объяснение этому необычному явлению.

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