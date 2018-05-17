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Жизнь на Марсе была похожа на современные условия залива на юге Англии
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Жизнь на Марсе была похожа на современные условия залива на юге Англии 

Ридус 59 минут назад
Фото: Ридус
Английские ученые стали на шаг ближе к обнаружению жизни на Марсе. Об этом заявили специалисты из Имперского колледжа в Лондоне, после изучения залива Святого Освальда в Дорсете.
Напомним, что залив Святого Освальда — это регион в Юго-Западной Англии, который по своей природе напоминает Марс много миллионов лет назад. Залив известен кислотными ручьями, анализом которых и занялись авторы исследования.
Искать следы жизни в таких местах крайне странно, но мы решили попробовать, так как на Марсе, возможно, когда были именно такие условия, рассказали ученые.
Во время своей работы ученым удалось найти следы жирных кислот, впечатанные в такие породы с оксидом железа, как гематит и гетит, в ручьях или рядом с ними. Жирные кислоты или липиды — это микроскопические формы жизни, которые могли обитать на Марсе.
Планету даже называют «Красной» из-за специфического оттенка, который получается из-за оксида железа, в том числе гематита и гетита.
Планетологи предполагают, что большая часть Марса в прошлом была покрытой водой. Спустя несколько миллионов лет он испарилась, но перед полным исчезновеним, жидкость на Красной планете могла напоминать кислотные ручьи залива Святого Освальда.
Если предположение ученых верно, то на Марсе должны были сохраниться следы липидов, которые могут отыскать современные марсоходы.
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