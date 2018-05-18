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В Великобритании нашли следы «марсианской жизни»
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В Великобритании нашли следы «марсианской жизни» 

Российская Газета 24 минуты назад
Фото: Российская Газета
Ученые из Имперского колледжа Лондона обнаружили на юго-западе Англии окаменелые микроорганизмы в высохших кислотных ручьях, что может свидетельствовать о наличии в прошлом жизни на Марсе. Об этом сообщает Sky News.
Исследователи отправились в Дорсет, где расположен залив Святого Освальда. Это место известно кислотными серосодержащими ручьями. Ученые считают, что местные условия похожи на марсианские. Высыхая, ручьи приобретают красный оттенок — из-за оксида железа гематита, который формируется при обезвоживании гетитовых минералов.
"Залив Святого Освальда — это современный микромир средневозрастного Марса, — считает соавтор исследования доктор Джонатан Тэн. — Когда кислотные ручьи высыхают, остаются гетиты, на которых сохраняются жирные кислоты".
Гетиты не взаимодействуют с органическими веществами. Поэтому на них можно найти следы органики. В Дорсете ученые обнаружили на минералах окаменелые остатки микроорганизмов — липиды. По их мнению, аналогичные следы могли сохраниться и на Марсе.
Считается, что Красная планета в древности была покрыта водой, которая испарилась. Исследователи полагают, что в марсианских породах сохранилась огромная концентрация жирных кислот.
"Если жизнь существовала на Марсе до того, как испарилась вода, то она, вероятно, оставила сохранившиеся следы, — говорит профессор Марк Сефтон. — Однако нам все еще предстоит найти убедительные доказательства того, что в прошлом на Красной планете существовала жизнь".
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