Инопланетяне в камне. Как кислотное озеро помогло ученым просчитать жизнь на Марсе

Исследование серных источников в английской глуши помогло ученым придумать, где искать жизнь на Марсе. Они обнаружили на Земле условия столь же враждебные, как и вся Красная планета, но даже там, в камне и кислоте, оказалась жизнь. Стоит ли ждать сенсации от марсианских миссий и смогут ли ученые найти инопланетные организмы, разбирался «360».

Марсианский уголок на Земле

Дорсет — графство на юго-западе Англии , и последние три столетия ученые исследуют его ландшафт. Здесь находится Юрское побережье, и недра земли хранят породы возрастом в 185 миллионов лет. В этот раз ученых заинтересовали высококислотные серные источники — бактерии оттуда способны выживать в самых экстремальных условиях. К источникам отправилась команда из Имперского колледжа Лондона. Отчет об исследовании опубликован на сайте учебного заведения.

Источник фото: Имперский колледж Лондона

Ученые обнаружили следы жирных кислот — ключевых строительных блоков живых клеток. Среда одного из таких источников в заливе Сент-Освальд в значительной степени напоминает условия на Марсе миллиарды лет назад. Удалось изучить органическую материю, которая сохранилась в горных породах из кислотных озер. В богатом железом минерале под названием гетит оказались бактерии и следы их жизнедеятельности.

Гетит трансформируется в гематит, который чрезвычайно распространен на Марсе. Именно это вещество придает планете красный цвет. Если высокожелезистые минералы хранят следы жизни на Земле, то, по мнению ученых, они могут содержать следы микробной жизни Марса.

Соавтор исследования профессор Джонатан Тэн сравнил условия в заливе и на древнем Марсе. «Залив Сент-Освальд представляет собой реконструкцию Марса, каким он был в середине своего формирования. При высыхании кислотные источники оставляют гетитовые минералы, содержащие жирные кислоты, которые выступают в качестве биологических маркеров», — подчеркнул ученый.

Исследователи выяснили, что гетит в заливе Сент-Освальд содержал множество микробов и их окаменелостей. Они подсчитали число скальных пород в кислотных средах Марса и предположили, что их концентрация соответствует земной. На основании этого ученые подсчитали, что объем жирных кислот в марсианской породе может достигать 28,6 миллиона тонн — это объем 12 тысяч олимпийских бассейнов.

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При исследовании пород с Марса органическую материю нагревали. Ученые считают, что повышенная температура могла вызвать реакцию минерала с любым органическим веществом — и уничтожить его. Это объясняет, почему мы до сих не нашли никаких следов жизни. Однако нагревание гетита или гематита не разрушает органическую материю, а значит, минералы подходят для поисков жизни на Красной планете.

Исследователи считают, что если какие-либо следы жизни и найдутся на Марсе, то в форме бактерий, которые могут выживать в крайне неблагоприятных условиях, вроде кислотных источников на Земле. Для следующей марсианской миссии они надеются составить программу, которая будет включать поиск иссякнувших источников и исследование осадочных пород на предмет жирных кислот.

«Вода появилась на Марсе миллиарды лет назад, и это значит, что там могли возникнуть какие-то формы жизни. Если они присутствовали до высыхания, то наверняка какие-то следы остались в марсианской породе до сих пор. Однако нам все еще предстоит найти убедительные следы органической материи, которая бы указывала на некогда существовавшую жизнь. Эксперименты в Дорсете должны помочь нам в поисках жизни на Марсе», — подчеркнул соавтор исследования, профессор Имперского колледжа Лондона Марк Сефтон.

В поисках жизни

Панорама Марс. Источник фото: NASA

На протяжении многих лет исследователи находили многообещающие признаки того, что жизнь на Марсе все же есть. На это указывали следы наличия воды, химических реакций, обширных ледяных озер под поверхностью планеты. Маловероятно, что жизнь процветает на поверхности Красной планеты, учитывая суровые условия: высокую радиацию, солнечные ветра, крайне низкие температуры. Есть теория, что жизнь развивалась не на поверхности, а под ней.

В ноябре 2016 года доктор Кристиан Шредер, лектор в Стирлингском университете, предположил, что жизнь могла бы существовать в глубинах Марса. «Для выживания в тех областях, которые мы исследовали, организмам было бы необходимо найти укромные уголки глубоко в толще планеты, вдали от засухи и радиационного фона поверхности», — сказал он.

Эту точку зрения подкрепляют свидетельства того, в толще Марса есть вода. Ученые обнаружили аргиллиты и осадочные породы, которые формируются исключительно многовековым воздействием воды. Также под поверхностью планеты были обнаружены обширные океаны льда. Наличие льда и воды значительно повышает шансы того, что когда-то жизнь, пусть и микроскопическая, существовала на Марсе, а возможно, сохраняется до сих пор.

В 2017 марсоход Curiosity обнаружил следы бора. Элемент, наряду с водой и жирными кислотами, является ключевым условием возникновения жизни. Бор был извлечен из грунта в кратере Гейла, возраст которого, по примерным оценкам составляет 3,8 миллиарда лет. Это значит, что условия для возникновения жизни существовали на Марсе до того, как 3,7 миллиарда лет назад на Земле появились первые организмы.

Заход солнца над кратером Гейла. Источник фото: NASA

О доказательствах жизни на Марсе уверенно заявляло противоречивое исследование 1998 года. Авторы проанализировали метеорит ALH84001, обнаруженный в горах Алана Хиллс в Антарктиде в 1984. Метеорит был выбит с поверхности Марса кометой или астероидом 15 миллионов лет назад. Исследователи NASA заявляли, что Красная планета некогда кишела бактериями, которые жили на дне неглубоких прудов и озер. Они также предположили, что на Марсе могли существовать сложные экосистемы, растения или организмы способные к фотосинтезу.

Однако британские эксперты, хоть и нашли свидетельства воодушевляющими, считали, что к ним стоит относится с изрядной долей скепсиса, поскольку множество небиологических химических процессов способно объяснить находку.

Автор: Ярослав Кравчук