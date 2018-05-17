Ученые: некоторые виды динозавров строили гнезда для высиживания яиц

ТОКИО, 17 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин /. Некоторые динозавры умели строить гнезда для высиживания своего потомства подобно птицам. С таким заявлением выступила группа палеонтологов из японского Университета Нагоя на основании находок, сделанных в Китае

Некоторые мелкие виды динозавров, как утверждают ученые, высиживали яйца так же, как птицы. Однако долгое время ученые не представляли, как это делали гигантские древние ящеры.

Сделанные в Китае находки, утверждает профессор Кохэй Танака, показали, что массивные динозавры выкладывали яйца по кругу и садились в центр. Так они, в частности, охраняли будущее потомство от хищников и, судя по всему, могли прикрывать яйца от солнечных лучей.

Впрочем, как утверждается, большинство видов динозавров яйца все же не высиживали, а оставляли их или закапывали в теплый песок подобно черепахам.