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Под Иерусалимом нашли останки жертвы кровной мести тысячелетней давности
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Под Иерусалимом нашли останки жертвы кровной мести тысячелетней давности 

РИА Новости 1 час назад
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая — РИА Новости. Израильские археологи нашли в пещере под Иерусалимом останки человека, который, как они считают, стал жертвой кровной мести тысячу лет назад, сообщило Управление древностей страны.
Череп и фрагмент руки, принадлежавшие мужчине 25-40 лет, ученые называют самым ранним из известных им материальных свидетельств существования такого обычая.
"На черепе видны два залеченных травматических повреждения, свидетельствующие о насилии, с которым сталкивался покойный… и след от удара мечом, который стал причиной немедленной смерти", — описывают находку исследователи из Управления древностей, Бар-Иланского и Тель-Авивского университетов.
Морфологический анализ останков позволяет говорить о сходстве покойного с представителями местных бедуинских племен, в среде которых бытовал обычай кровной мести, считают ученые.
"Есть текст начала XX века с рассказом о том, как в подтверждение выполненного обета убийца представил семье череп и правую руку жертвы. Именно эти части тела были найдены в последнем случае", — говорят ученые.
"Поскольку человек погиб от смертельного удара и до этого не был чужд насилию, можно говорить о том, что перед нами самое раннее свидетельство кровной мести", — объясняют они.
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