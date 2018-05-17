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Физики измерили рекордно высокое давление внутри протона
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Физики измерили рекордно высокое давление внутри протона 

Naked-Science.ru 19 минут назад
Фото: Naked-Science.ru
Частицы, составляющие атомное ядро, лишь по традиции называют «элементарными»: мы давно знаем, что и протон, и нейтрон можно разложить на еще более мелкие составляющие — кварки. Так, протон состоит из двух верхних (u-) кварков и одного нижнего (d-), которые вместе удерживаются путем сильного взаимодействия.
Фолькер Баркерт (Volker Burkert) и его коллеги по Лаборатории Джефферсона Министерства энергетики США провели серию экспериментов на ускорителе CEBAF. Сталкивая электроны с массой жидкого водорода (источника протонов), они регистрировали возникающие в результате их взаимодействия частицы — электрон, протон и два фотона. Это позволило впервые измерить давление в центре протона.
В статье, опубликованной в журнале Nature, они отмечают, что оно оказалось самым высоким, с каким доводилось сталкиваться ученым, достигая 1035 Паскалей — в миллион триллионов триллионов раз больше атмосферного и примерно на порядок больше предыдущего рекорда давления, установленного для недр сверхплотных нейтронных звезд.
Этот показатель считается одной из ключевых характеристик протона: колоссальное давление направлено из центра наружу, противодействуя давлению внешних областей частицы, направленному в центр. В некотором роде этот баланс действительно напоминает структуру звезд, в которых также уравновешиваются центробежные и центростремительные силы.
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