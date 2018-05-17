Пирамида Крылатого Змея оказалась моделью Вселенной: ученые не могут объяснить познания древних ацтеков

Древняя постройка ацтеков, расположенная в затопленной части храма Пернатого Змея, оказалась миниатюрной моделью Вселенной и ученые просто не понимают, как жившим тысячи лет назад индейцам вообще удалось создать нечто подобное.

Подводная часть храма представляет собой иллюстрацию древнего мезоамериканского мифа, включающего в себя кроме всего прочего и приблизительно похожую на теорию Большого Взрыва историю.

По словам археолога Ириса Эрнандеса из Национального института антропологии и истории, найденные архитектурные элементы были затоплены специально — таким образом древние ацтеки пытались воссоздать пустоту космоса и находящиеся в нем объекты.

На данный момент ученые открыли лишь часть из пяти затопленных комнат. Структуры, найденные под водой, похожи на модель Солнечной Системы. Что же будет в других помещениях?