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Пирамида Крылатого Змея оказалась моделью Вселенной: ученые не могут объяснить познания древних ацтеков
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Пирамида Крылатого Змея оказалась моделью Вселенной: ученые не могут объяснить познания древних ацтеков 

Don't Panic 30 минут назад
Фото: Don't Panic
Древняя постройка ацтеков, расположенная в затопленной части храма Пернатого Змея, оказалась миниатюрной моделью Вселенной и ученые просто не понимают, как жившим тысячи лет назад индейцам вообще удалось создать нечто подобное.
Подводная часть храма представляет собой иллюстрацию древнего мезоамериканского мифа, включающего в себя кроме всего прочего и приблизительно похожую на теорию Большого Взрыва историю.
По словам археолога Ириса Эрнандеса из Национального института антропологии и истории, найденные архитектурные элементы были затоплены специально — таким образом древние ацтеки пытались воссоздать пустоту космоса и находящиеся в нем объекты.
На данный момент ученые открыли лишь часть из пяти затопленных комнат. Структуры, найденные под водой, похожи на модель Солнечной Системы. Что же будет в других помещениях?
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