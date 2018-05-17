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Самый мощный в мире рентгеновский лазер сумел вскипятить воду до состояния странной «жидкой плазмы»
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Самый мощный в мире рентгеновский лазер сумел вскипятить воду до состояния странной «жидкой плазмы» 

TechCult 33 минуты назад
Фото: TechCult
Команда немецких и шведских ученых, исследующая различные состояния воды, применила в своих опытах необычный инструмент — лазерный когерентный источник света. Это рентгеновский лазер, причем самый мощный в мире. Прибор генерирует очень короткие вспышки излучения с чудовищным выбросом энергии, заставляя материю вести себя иначе, чем мы привыкли. В опыте с водой ученые просто «кипятили» ее в течение 75 фемтосекунд, успев за этот ничтожный отрезок времени разогреть ее до 100 000° C. И получили новый, малопонятный вид вещества, который условно назвали «водяной плазмой». Она же «жидкая плазма», так как при явных свойствах плазмы у объекта фиксировались и признаки жидкости.
При обычном нагреве молекулы жидкости постепенно получают энергию и начинают колебаться, но при облучении рентгеновским лазером из них буквально выбило электроны. Все молекулярные связи оказались мгновенно разрушены, атомы превратились в ионизированную среду и должны были стать плазмой. Однако из-за невероятно высокой скорости процесса они не успели разлететься и плотность вещества осталась такой же, как и у жидкой воды.
А если так, то какие параметры теплопроводности, теплоемкости, электропроводности будут у этой формы материи? Исследователи уже нашли у нее схожие черты с веществом в газовом гиганте Юпитере, но в основном это — терра инкогнита и опыты продолжатся. Параллельно изучению подвергается и сам рентгеновский лазер, который надеются в дальнейшем использовать для получения разных видов частиц и материи.
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