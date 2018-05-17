Находка под слоем вулканического пепла: в Помпеях впервые обнаружили останки лошади

Окаменевшую лошадь, ставшую жертвой извержения Везувия, которое произошло в 79 году нашей эры, обнаружили в ближайшем пригороде Помпей.

В археологическом парке «Помпеи» впервые обнаружили останки лошади, которую, по предположениям ученых, вырастили для участия в парадных выездах и скачках. Об этом сообщает Independent.

Отмечается, что найдены останки двух лошадей — полный скелет взрослой лошади и фрагмент ноги жеребенка. Уже создана гипсовая отливка для останков взрослой особи. Как рассказали исследователи, это была лошадь, рост которой составлял почти 150 сантиметров в холке. На голове животного ученые обнаружили металлические детали уздечки из железа и бронзовые накладки на затылочном ремне.

Окаменевшую лошадь, ставшую жертвой извержения Везувия, которое произошло в 79 году нашей эры, обнаружили в ближайшем пригороде Помпей — древнем городе, погребенном под слоем вулканического пепла. Животное откопали в расположенной на территории одной из богатых вилл конюшне. Данный район известен тем, что сюда часто наведываются незаконные копатели. Они передвигаются по сети незаконно вырытых подземных тоннелей.