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Находка под слоем вулканического пепла: в Помпеях впервые обнаружили останки лошади
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Находка под слоем вулканического пепла: в Помпеях впервые обнаружили останки лошади 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Окаменевшую лошадь, ставшую жертвой извержения Везувия, которое произошло в 79 году нашей эры, обнаружили в ближайшем пригороде Помпей.
В археологическом парке «Помпеи» впервые обнаружили останки лошади, которую, по предположениям ученых, вырастили для участия в парадных выездах и скачках. Об этом сообщает Independent.
Отмечается, что найдены останки двух лошадей — полный скелет взрослой лошади и фрагмент ноги жеребенка. Уже создана гипсовая отливка для останков взрослой особи. Как рассказали исследователи, это была лошадь, рост которой составлял почти 150 сантиметров в холке. На голове животного ученые обнаружили металлические детали уздечки из железа и бронзовые накладки на затылочном ремне.
Окаменевшую лошадь, ставшую жертвой извержения Везувия, которое произошло в 79 году нашей эры, обнаружили в ближайшем пригороде Помпей — древнем городе, погребенном под слоем вулканического пепла. Животное откопали в расположенной на территории одной из богатых вилл конюшне. Данный район известен тем, что сюда часто наведываются незаконные копатели. Они передвигаются по сети незаконно вырытых подземных тоннелей.
В Помпеях активные раскопки идут свыше 200 лет. За это время ученые нашли свыше 1 тысячи человеческих останков, а также останки свиньи, собаки, нескольких мулов и ослов.
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