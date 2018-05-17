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В КНР протестировали первую в стране коммерческую ракету-носитель
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В КНР протестировали первую в стране коммерческую ракету-носитель 

Вести.Ru 18 минут назад
В четверг, 17 мая, в КНР частная компания Lingtai Kongjian провела испытательный запуск первой в Китае коммерческой ракеты-носителя серии One Space. Об этом сообщает информационный портал Paper.
Как уточняется, экспериментальный запуск был осуществлен в 7:33 по местному времени (2:33 по времени Москвы) с площадки на северо-западе КНР. По заявлению организаторов проекта, он прошел успешно. В 7:38 отдельные фрагменты ракеты упали в назначенном месте, передает ТАСС.
В отличие от американской корпорации SpaceX, Lingtai Kongjian планирует создавать компактные малогабаритные ракеты для спутников. Их изготовление будет сравнительно дешевым, поэтому ожидается, что они составят хорошую конкуренцию аналогичным проектам Соединенных Штатов. Китайская компания ожидает прорыва в своей деятельности к 2019 году.
В настоящее время Китайская Народная Республика активно развивает национальную космическую программы. Помимо коммуникационных и метеорологических спутников в стране разрабатывают технологии для исследования Марса и астероидов. К интенсивному изучению поверхности Красной планеты китайские ученые планируют приступить в 2020-2025 годах.
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