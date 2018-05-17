В КНР протестировали первую в стране коммерческую ракету-носитель

В четверг, 17 мая, в КНР частная компания Lingtai Kongjian провела испытательный запуск первой в Китае коммерческой ракеты-носителя серии One Space. Об этом сообщает информационный портал Paper.

Как уточняется, экспериментальный запуск был осуществлен в 7:33 по местному времени (2:33 по времени Москвы ) с площадки на северо-западе КНР. По заявлению организаторов проекта, он прошел успешно. В 7:38 отдельные фрагменты ракеты упали в назначенном месте, передает ТАСС

В отличие от американской корпорации SpaceX , Lingtai Kongjian планирует создавать компактные малогабаритные ракеты для спутников. Их изготовление будет сравнительно дешевым, поэтому ожидается, что они составят хорошую конкуренцию аналогичным проектам Соединенных Штатов . Китайская компания ожидает прорыва в своей деятельности к 2019 году.

В настоящее время Китайская Народная Республика активно развивает национальную космическую программы. Помимо коммуникационных и метеорологических спутников в стране разрабатывают технологии для исследования Марса и астероидов. К интенсивному изучению поверхности Красной планеты китайские ученые планируют приступить в 2020-2025 годах.