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СМИ: Китай протестировал первую в стране коммерческую ракету-носитель серии OS-X
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СМИ: Китай протестировал первую в стране коммерческую ракету-носитель серии OS-X 

ТАСС 5 часов назад
ПЕКИН, 17 мая. /ТАСС/. Частная китайская компания Lingtai Kongjian в четверг провела испытательный запуск первой в КНР коммерческой ракеты-носителя серии One Space (OS-X). Об этом сообщил информационный портал Paper.
Экспериментальный запуск был осуществлен в 07:33 по местному времени (02:33 мск) с площадки на северо-западе страны и, как утверждают организаторы проекта, прошел успешно. По их словам, в 07:38 отдельные фрагменты ракеты упали в назначенном месте.
В отличие от американской SpaceX, Lingtai Kongjian собирается создавать компактные малогабаритные ракеты для спутников, которые будут обходиться сравнительно недорого и потому, как ожидается, составят хорошую конкуренцию аналогичным проектам США. К 2019 году китайская компания ожидает прорыва в своей деятельности.
КНР активно развивает национальную космическую программу. Помимо метеорологических и коммуникационных спутников в стране разрабатываются технологии для исследования астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого китайские ученые намерены приступить в 2020-2025 годах.
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