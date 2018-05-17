Китайские ученые обнаружили на дне Южно-Китайского моря холодноводные кораллы

Судно «Таньсо-1», 16 мая / Синьхуа / — Ученые с китайского научно-исследовательского судна «Таньсо-1», которые в настоящий момент в рамках специальной программы проводят глубоководные исследования в Южно-Китайском море у архипелага Сиша, на днях в пилотируемом батискафе китайской разработки «Шэньхай юнши» совершили погружение на подводное плато Ганьцюань, где впервые обнаружили колонии холодноводных кораллов.

Данная находка имеет огромное научное значение.

Судно «Таньсо-1», 16 мая /Синьхуа/ — Ученые с китайского научно-исследовательского судна «Таньсо-1», которые в настоящий момент в рамках специальной программы проводят глубоководные исследования в Южно-Китайском море у архипелага Сиша, на днях в пилотируемом батискафе китайской разработки «Шэньхай юнши» совершили погружение на подводное плато Ганьцюань, где впервые обнаружили колонии холодноводных кораллов.

Данная находка имеет огромное научное значение.

Судно «Таньсо-1», 16 мая /Синьхуа/ — Ученые с китайского научно-исследовательского судна «Таньсо-1», которые в настоящий момент в рамках специальной программы проводят глубоководные исследования в Южно-Китайском море у архипелага Сиша, на днях в пилотируемом батискафе китайской разработки «Шэньхай юнши» совершили погружение на подводное плато Ганьцюань, где впервые обнаружили колонии холодноводных кораллов.

Данная находка имеет огромное научное значение.

Судно «Таньсо-1», 16 мая /Синьхуа/ — Ученые с китайского научно-исследовательского судна «Таньсо-1», которые в настоящий момент в рамках специальной программы проводят глубоководные исследования в Южно-Китайском море у архипелага Сиша, на днях в пилотируемом батискафе китайской разработки «Шэньхай юнши» совершили погружение на подводное плато Ганьцюань, где впервые обнаружили колонии холодноводных кораллов.

Данная находка имеет огромное научное значение.

Судно «Таньсо-1», 16 мая /Синьхуа/ — Ученые с китайского научно-исследовательского судна «Таньсо-1», которые в настоящий момент в рамках специальной программы проводят глубоководные исследования в Южно-Китайском море у архипелага Сиша, на днях в пилотируемом батискафе китайской разработки «Шэньхай юнши» совершили погружение на подводное плато Ганьцюань, где впервые обнаружили колонии холодноводных кораллов.

Данная находка имеет огромное научное значение.

Судно «Таньсо-1», 16 мая /Синьхуа/ — Ученые с китайского научно-исследовательского судна «Таньсо-1», которые в настоящий момент в рамках специальной программы проводят глубоководные исследования в Южно-Китайском море у архипелага Сиша, на днях в пилотируемом батискафе китайской разработки «Шэньхай юнши» совершили погружение на подводное плато Ганьцюань, где впервые обнаружили колонии холодноводных кораллов.

Данная находка имеет огромное научное значение.

Судно «Таньсо-1», 16 мая /Синьхуа/ — Ученые с китайского научно-исследовательского судна «Таньсо-1», которые в настоящий момент в рамках специальной программы проводят глубоководные исследования в Южно-Китайском море у архипелага Сиша, на днях в пилотируемом батискафе китайской разработки «Шэньхай юнши» совершили погружение на подводное плато Ганьцюань, где впервые обнаружили колонии холодноводных кораллов.

Данная находка имеет огромное научное значение.

Судно «Таньсо-1», 16 мая /Синьхуа/ — Ученые с китайского научно-исследовательского судна «Таньсо-1», которые в настоящий момент в рамках специальной программы проводят глубоководные исследования в Южно-Китайском море у архипелага Сиша, на днях в пилотируемом батискафе китайской разработки «Шэньхай юнши» совершили погружение на подводное плато Ганьцюань, где впервые обнаружили колонии холодноводных кораллов.

Данная находка имеет огромное научное значение.