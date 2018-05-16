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Роботы, которые будут строить базы на Луне
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Роботы, которые будут строить базы на Луне 

Популярная механика 3 часа назад
Фото: Популярная механика
Группа японских ученых разрабатывает робота, которые будет строить базы на Луне для первых колонистов.
Они основали компанию ispace и намереваются запустить частную космическую миссию на Луну. Но не просто миссию, они собираются построить там целую колонию под названием "Лунная долина", которую соорудят не астронавты, а роботы. Причем японские ученые времени не теряют: первый полет на Луну запланирован ими на конец 2019 года, а второй — уже на 2020 год.
Луноход, созданный компанией сейчас, весит всего около 3,5 кг и имеет форму металлического жука, он предназначен для перевозки инструментов, которые могут понадобиться клиентам. Также он предназначен для добычи ценных ресурсов, которые позже будут использованы для постройки города на Луне.
Команда претендовала на Lunar X Prize от Google, но в прошлом январе Google распустил этот фонд, так как ни одна фирма не справилась с поставленной компанией дедлайнами. Впрочем, ispace справились и сами, получив 90 миллионов долларов в качестве первого раунда финансирования (например, SpaceX сумел добыть всего 61 миллион долларов, когда запускались в 2002 году).
Компания достаточно оптимистично смотрит в будущее и собирается придерживаться своего графика. Посмотрим, что у них выйдет.
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