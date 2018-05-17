Самую плотную форму материи во Вселенной обнаружили в протонах

Самой плотной формой материи во Вселенной оказались протоны. К такому выводу пришли американские ученые из Национальной ускорительной лаборатории имени Джефферсона в Ньюпорте.

Давление внутри протонов примерно в 10 раз превышает давление в центре самых плотных объектов Вселенной — нейтронных звезд. Оно составляет фантастические 10 в 35 степени паскаль, сообщает журнал Nature.

По словам исследователей, им удалось найти область экстремально высокого давления в центре протона, которая стремится вырваться наружу, и чуть более слабую, которая стремится обвалиться на периферию частицы.

Ученые составили первую «карту» недр протона, обстреливая сосуд с жидким водородом пучком электронов высокой энергии. Затем они измерили давление, которое порождают источники сильных взаимодействий по частице.

Теперь физики намерены узнать другие свойства протонов, в частности определить их размеры и выяснить, почему данные радиуса частицы отличаются в зависимости от способа их измерения.

Ранее стало известно, что российские ученые начали изучать свойства материи внутри нейтронных звезд. К концу 2020 года ученые рассчитывают первыми в мире наблюдать за распадом протонов и нейтронов обычного вещества под воздействием сверхбольшого давления с помощью нового коллайдера.