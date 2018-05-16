Ученые Совета медицинских исследований, вероятно, раскрыли тайну возникновения жизни на Земле

Если теория панспермии из-за падения астероида вас не устраивает, то есть еще одна: о том, как жизнь на Земле развилась из первичного бульона — РНК.

Подобно ДНК, у РНК — более простой и состоящей из одной цепи — есть способность складываться в трехмерные формы и создавать химические реакции. Единственное, что она не может делать в таком состоянии, — копировать себя. Но в обычном состоянии рибонуклеиновая кислота может практически все.

Несмотря на то что РНК — логичный первый шаг в зарождении жизни перед развитием в более сложные формы, — проблема ее саморепликации долгое время ставила в тупик биологов, изучающих раннюю жизнь. И сейчас, похоже, они нашли выход.

Теория первичного бульона — одна из наиболее популярных гипотез о возникновении жизни на Земле

Когда цепь РНК складывается в трехмерную форму, она может создать фермент, известный как рибозим. Ферменты — катализаторы других химических реакций. Создание рибозима, который может запустить саморепликацию сложенной РНК (способной, в свою очередь, создать больше рибозимов, благодаря которым будет еще больше саморепликации), — это Святой Грааль.

Обычно саморепликация происходит путем добавления по одной химических баз (таких как аденин, гуанин и так далее) к стандартной РНК, но команда ученых из лаборатории молекулярной биологии Британского совета медицинских исследований создала новый тип рибозима, который добавляет по три базы за раз. Это позволяет РНК достигать долгожданной способности к репликации своих трехмерных версий, тем самым предоставляя модель зарождения жизни на Земле.

Возможно, именно саморепликация РНК положила начало зарождению жизни на нашей планете

Но есть одна проблема: сегодня ни один организм на планете не реплицируется подобным образом. Это может означать, что либо люди создали абсолютно новый способ репродукции РНК, либо тайна ее репликации была биологически утеряна много веков назад. Или же РНК смогла преобразиться из цепи химических элементов в зачаточную форму жизни, а мы случайно наткнулись на такой альтернативный метод. Как бы то ни было, это большой прорыв для биологии, биотехнологий и медицины.

«Это действительно удивительный пример базового исследования, раскрывшего важную информацию о том, как жизнь могла возникнуть из первичного бульона около 3,7 миллиарда лет назад, — говорит доктор Нэйтан Ричардсон, один из ученых, работавших над проектом. — Это не просто поразительная наука: понимание минимальных условий для репликации РНК и способов манипуляции этими системами может привести нас к новым удивительным стратегиям лечения многих человеческих болезней».