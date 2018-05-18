Во Вселенной обнаружили кислород возрастом 13,3 млрд лет

На протяжении некоторого времени после Большого Взрывы в нашей Вселенной не было кислорода. Он начал образовываться в недрах первых звезд, а затем в результате вспышек сверхновых кислород — вместе с другим веществом — выбрасывался в межзвездное пространство.

Теперь же астрономы, используя телескоп ALMA (Atacama Large Millimeter Array), обнаружили наиболее далекие — и, следовательно, наиболее древние (из известных на данный момент) — признаки кислорода в галактике MACS1149-JD1, находящейся от нас в 13,28 млрд световых лет.

В результате излучения звезд атомы таких элементов, как кислород, ионизируются и ярко светятся в инфракрасном диапазоне. Именно такой, слабый сигнал детектировал телескоп ALMA спустя примерно 13 млрд лет, однако из-за расширения Вселенной длина волны сильно увеличилась — более чем в 10 раз (такое красное смещение (сдвиг спектральных линий химических элементов в длинноволновую сторону) и позволило ученым определить возраст сигнала).

Согласно новому открытию, кислород имелся в MACS1149-JD1 спустя всего 500 млн лет после Большого Взрыва; при этом, по словам ученых, чтобы в галактике данный газ присутствовал в детектируемом количестве, в ней должны формироваться звезды уже на протяжении около 250 млн лет. MACS1149-JD1 является одной из древнейших из известных нам, и ее изучение, по словам исследователей, поможет лучше понять эпоху «космического рассвета» в нашей Вселенной, сменившую «темные века», когда еще не было ни звезд, ни квазаров, ни каких-либо других ярких источников. Во время же «космического рассвета» начали зажигаться первые звезды — предполагалось, что она закончилась через 380-550 млн лет после Большого Взрыва. При этом новое открытие, возможно, позволяет отодвинуть этот этап примерно на 130 млн лет назад; ранее же в этом году сообщалось и о детектировании линий ионизированного водорода возрастом 13,6 млрд лет (получается, водород имелся во Вселенной, когда ей было всего 180 млн лет).

Исследование было опубликовано в журнале Nature, а кратко о нем сообщает портал New Atlas.