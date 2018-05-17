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Найдены самые старые объекты во Вселенной
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Слезы Голиковой, ложь Макаревича и другие события дня
Слезы Голиковой, ложь Макаревича и другие события дня

Найдены самые старые объекты во Вселенной 

Lenta.ru 34 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Международная группа астрономов обнаружила звезды, которые возникли всего лишь через 250 миллионов лет после Большого взрыва. Это примерно на 300 миллионов лет раньше эпохи реионизации, когда по всей Вселенной начал протекать процесс звездообразования. Об этом сообщает издание Science Alert.
Самую древнюю галактику MACS1149-JD1, удаленную от Земли на 13,28 миллиарда световых лет, нашли с помощью комплекса радиотелескопов Atacama Large Millimeter Array в Чили. Ученые выявили в сигнале, полученном оборудованием, следы присутствия нейтральных атомов кислорода, который образуется в недрах звезд и попадает в межзвездную среду на финальной стадии их существования. Атомы ионизируются при воздействии излучения от других звезд и начинают испускать свет в инфракрасной области спектра. Из-за расширения Вселенной радиация, идущая к Земле, становится микроволновой.
Ученые пришли к выводу, что 13,28 миллиарда лет назад в MACS1149-JD1 уже существовало и погибло целое поколение звезд. Наблюдения согласуются с моделью, которая предсказывает появление первых звезд в первые 250 миллионов лет. Согласно теории, первый всплеск звездообразования потратил почти весь газ в галактике, подавляя появление новых звезд. Звезды первого поколения были очень массивны и просуществовали всего лишь несколько сотен миллионов лет, осовободив затем вещество для второго поколения.
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