Фантастические фотографии далеких галактик: самая подробная звездная карта

Космос невероятно велик, и человек вряд ли может хотя бы представить себе всю его колоссальную бездну. С помощью телескопа «Хаббл», международная группа астронавтов проделала масштабную работу, посвященную изучению звездообразующих галактик в видимой части Вселенной. В процессе они сделали несколько потрясающих снимков, которые моментально разлетелись по Сети.

Образование звезд — феномен, которому посвящена значительная часть современных астрономических исследований. Зная больше о средах, в которых формируются звезды, а также о том, как именно облака межзвездной пыли и газа застывают в форме раскаленных плазменных сфер, астрономы все лучше понимают строение и эволюцию галактик — а значит могут предсказать и то, что в будущем ждет Млечный Путь.

Помимо знаменитого телескопа, команда ученых подключила к работе аппарат LEGUS. Используя способность «Хаббла» обнаруживать излучение как в видимом, так и в невидимом спектре, исследователи смогли сделать невероятно детальные снимки отдаленных уголков Вселенной. В течение целого года они работал с камерами телескопа, чтобы обследовать различные аспекты ближайших к нам галактик, включая звездные скопления, спиралевидные «рукава» и даже отдельные звезды. Фактически, перед нами самое подробное собрание космических источников светового излучения за всю историю астрономии.

В результате, исследователи проверили 50 галактик, которые отстоят от Земли от 11 до 58 миллионов световых лет. Объединив новые данные с архивными и наложив изображение (то есть сопоставив силу и яркость видимого излучения), ученые создали подробную и детальную карту звездного неба. Лидер команды, Даниэла Кальцетти из Массачусетского университета, уверяет, что подобных каталогов раньше не существовало. «Ультрафиолетовый свет является основным индикатором самых молодых и самых горячих звезд, благодаря которому астрономы могут вычислить возраст светила и проследить всю историю звезды», поясняет она.

50 галактик были выбраны среди 500 кандидатов, а главными критериями отбора являлись масса, скорость звездообразования и обилие элементов, которые тяжелее водорода и гелия. Особое внимание было уделено карликовым галактикам, в которых, несмотря на малый размер, все еще сохранялось активное образование звезд. В итоге в каталог вошло более 30 000 000 звезд, причем все они минимум в пять раз больше нашего Солнца. Возраст звезд колеблется от 1 миллиона до нескольких миллиардов лет, и самые молодые отчетливее прочих видны в УФ-спектре.