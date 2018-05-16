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Стало известно, как однотонные динозавры высиживали яйца
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Стало известно, как однотонные динозавры высиживали яйца 

Москва24 56 минут назад
Фото: Москва24
Ученые узнали, каким образом строили гнезда и укладывали яйца динозавры, весившие около тонны.
Международная группа исследователей проанализировала примерно 40 гнезд овирапторозавров, найденных на территории Китая. Эти птицеподобные динозавры имели челюсти, похожие на клюв, с небольшим количеством зубов, сообщает "Российская газета".
Как выяснили ученые, скорлупа яиц этих существ могла выдержать не более 500 килограмм. Оказалось, чтобы не раздавить яйца, динозавры укладывали их по спирали, оставляя при этом место в центре.
Чем крупнее были динозавры, тем больше свободного места оставляли в центре гнезда. Размеры самих гнезд достигали 150 сантиметров.
По словам ученых, остается неизвестным, для чего динозавры строили гнезда — чтобы согреть будущее потомство или защитить яйца от хищников. Овирапторозавры жили более 65 миллионов лет назад.
Ранее палеонтологи обнаружили на севере США впервые в истории останки новорожденного тираннозавра. Эта находка позволит ответить на вопросы о происхождении этого типа динозавров, а также о том, как они выглядели и чем питались.
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