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Учёные предложили использовать уран для захоронения опасных отходов
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Учёные предложили использовать уран для захоронения опасных отходов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Для безопасного захоронения радиоактивных отходов международная группа исследователей предложила использовать уран: на его основе эксперты изготовили нанотрубки, которые можно применять в разных отраслях высокотехнологичной промышленности, сообщает «Русская планета».
Ранее все попытки исследователей создать нанотрубки из урана были неудачными: разработки оказывались неустойчивыми. На этот раз группа экспертов, среди которых и учёные из Санкт-Петербургского госуниверситета, сделала урановые материалы более прочными благодаря включению в состав серы.
В результате готовый продукт не меняется при повышении температурного режима, благодаря чему его можно применять в атомной промышленности.
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