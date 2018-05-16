Учёные предложили использовать уран для захоронения опасных отходов

Для безопасного захоронения радиоактивных отходов международная группа исследователей предложила использовать уран: на его основе эксперты изготовили нанотрубки, которые можно применять в разных отраслях высокотехнологичной промышленности, сообщает «Русская планета».

Ранее все попытки исследователей создать нанотрубки из урана были неудачными: разработки оказывались неустойчивыми. На этот раз группа экспертов, среди которых и учёные из Санкт-Петербургского госуниверситета, сделала урановые материалы более прочными благодаря включению в состав серы.

В результате готовый продукт не меняется при повышении температурного режима, благодаря чему его можно применять в атомной промышленности.