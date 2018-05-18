В России появится свой транспортный космический корабль

Уже через четыре года в России построят транспортный корабль, который будет возвращать грузы с орбиты. Сейчас транспортировать грузы на Землю способен только американский корабль Dragon компании SpaceX

Известно, что корабль будет создан на базе пилотируемого корабля «Союз». Мощности корабля хватит, чтобы доставлять 2 тонны грузов, а возвращать на Землю — 500 кг. Строение корабля также позволит упаковать в отдельный отсек груз для утилизации, который сгорит в плотных слоях атмосферы.

По планам проекта, для запуска корабля будет использована ракета-носитель «Союз-2.1б». Транспортный корабль сможет находиться в космосе около года.

Впервые о точных планах создать такой корабль стало известно в феврале этого года. На днях на сайте Ракетно-космической корпорации «Энергия» информация подтвердилась.

В ближайшее время к Международной космической станции отправят беспилотный грузовой корабль «Союз». В августе этого года транспортное судно «Союз МС» на ракете-носителе «Союз-2.1а» стартует на МКС. Беспилотный режим позволит в несколько раз увеличить полезную нагрузку судна.