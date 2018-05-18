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В России появится свой транспортный космический корабль
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В России появится свой транспортный космический корабль 

Ридус 43 минуты назад
Уже через четыре года в России построят транспортный корабль, который будет возвращать грузы с орбиты. Сейчас транспортировать грузы на Землю способен только американский корабль Dragon компании SpaceX.
Известно, что корабль будет создан на базе пилотируемого корабля «Союз». Мощности корабля хватит, чтобы доставлять 2 тонны грузов, а возвращать на Землю — 500 кг. Строение корабля также позволит упаковать в отдельный отсек груз для утилизации, который сгорит в плотных слоях атмосферы.
По планам проекта, для запуска корабля будет использована ракета-носитель «Союз-2.1б». Транспортный корабль сможет находиться в космосе около года.
Впервые о точных планах создать такой корабль стало известно в феврале этого года. На днях на сайте Ракетно-космической корпорации «Энергия» информация подтвердилась.
В ближайшее время к Международной космической станции отправят беспилотный грузовой корабль «Союз». В августе этого года транспортное судно «Союз МС» на ракете-носителе «Союз-2.1а» стартует на МКС. Беспилотный режим позволит в несколько раз увеличить полезную нагрузку судна.
Недавно «Ридус» писал, что группа ученых из России предложила необычный способ доставки грузов с Марса без использования ракет. Ученые предлагают переправлять грузы с Марса с помощью тросов, протянутых с Фобоса и Деймоса — спутников Марса.
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