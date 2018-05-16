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Гибель африканских рыб связали с экскрементами гиппопотамов
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Гибель африканских рыб связали с экскрементами гиппопотамов 

Naked-Science.ru 2 часа назад
Фото: Naked-Science.ru
Международная команда биологов провела длительное исследование экологической среды реки Мара в Африке. Три года ученые наблюдали за ситуацией и пришли к неутешительным выводам: отложения гиппопотамов влияют на популяцию рыб.
Большую часть дня бегемоты проводят в заводях и устьях рек, где скапливается вода. Там они скрываются от солнца и охлаждаются. Зачастую эти бассейны становятся местом биологических отходов животных. Во время их разложения вода теряет кислород, но приобретает такие химические вещества, как аммоний и сульфид, опасные для рыб. Во время паводков токсичная вода разливается, попадает вниз по течению и убивает речных обитателей.
Ученые провели три года, наблюдая за 171 бассейном бегемотов. За это время они зафиксировали 55 наводнений, 49 из которых продемонстрировали низкое содержание кислорода. Тринадцать случаев вызвали смерть рыб. Эколог Эмма Рози (Emma Rosi) прокомментировала ситуацию:
«Все гиппопотамы реки Мара в совокупности производят где-то 8,5 тонны частично переваренного растительного материала в день. Весь он отправляется в реку. Нам стало интересно, как эта масса влияет на водную среду и жизнь ее обитателей».
Плотина и ее влияние на содержание кислорода в нижней части протоки / Nature
В ходе исследования ученые предположили, что изменение потока реки или искусственный отвод воды могли бы изменить ситуацию. Они также отметили, что массовая смертность рыб может быть не таким плохим последствием, как кажется. Мертвые тушки служат источником пищи для некоторых видов птиц и крокодилов.
Ранее британское исследование показало, что бобровые плотины способствуют очищению рек, замедляют вымывание минералов из почвы и снижают эрозию.
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